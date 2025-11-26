Đã tiếp nhận hơn 93 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Thông tin từ Ban Vận động cứu trợ tỉnh Thanh Hóa, tính đến chiều ngày 26/11, Ban đã tiếp nhận hơn 93,7 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 năm 2025.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) và mưa lũ sau bão gây ra, ngày 6/10/2025 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản vận động các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tinh, cán bộ công chức, viên chức, người lao động; các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng chung tay, chia sẻ, ủng hộ Nhân dân vùng bị thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra, để người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Kết quả, tính từ ngày 30/9/2025 đến 14h24’ ngày 26/11/2025, Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận tổng số tiền ủng hộ là 93.784.836.617 đồng.

Ban Vận động cứu trợ tỉnh Thanh Hóa đã thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết và tiếp tục tham gia ủng hộ để kịp thời hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại.

LP