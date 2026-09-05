Đa dạng giải pháp nhằm nâng mức chi tiêu của du khách

Không chỉ hướng tới gia tăng lượng khách, các trọng điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã, đang tập trung đa dạng hóa sản phẩm, làm mới sản phẩm hiện có. Trong đó, việc phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tăng dịch vụ trải nghiệm và kinh tế đêm đang từng bước được triển khai hiệu quả nhằm nâng mức chi tiêu của du khách trong mỗi chuyến đi.

Du khách trải nghiệm trượt zipline tại Lamori Resort & Spa.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, tại các khu du lịch biển của tỉnh, cùng với hoạt động nghỉ dưỡng, nhiều không gian và sản phẩm trải nghiệm mới lần đầu tiên được đưa vào khai thác, tạo thêm sức hút cho điểm đến. Tại Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn, không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm thu hút đông đảo người dân và du khách khi các hoạt động trên biển khép lại. Cùng với đó, “Một phiên chợ - Ngàn hương vị biển” đã đưa du khách đến gần hơn với đời sống của cư dân vùng biển Nam Sầm Sơn, khám phá những nét văn hóa, ẩm thực gắn với nghề biển. Đến với các khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, Hải Hòa, sản phẩm “Chạm vào nhịp sống làng chài” hay “Một phiên chợ - Ngàn hương vị biển” cũng đã mang đến một không gian trải nghiệm hoàn toàn mới để du khách “chạm” vào những giá trị chân thực của vùng biển quê Thanh.

Ông Trịnh Tiến Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn cho biết: “Địa phương vừa tập trung làm mới sản phẩm, vừa nâng chất lượng dịch vụ nhằm tạo dựng môi trường du lịch văn minh, chuyên nghiệp. Cùng với triển khai thí điểm các sản phẩm du lịch mới, phường đã đưa vào vận hành website du lịch “isamson.vn” nhằm cung cấp thông tin về điểm đến, sản phẩm, dịch vụ và các cơ sở kinh doanh cho du khách. Các doanh nghiệp cam kết và thực hiện tốt chất lượng dịch vụ sẽ được giới thiệu, quảng bá trên website. Qua đó tạo động lực để các doanh nghiệp phấn đấu giữ vững chất lượng, nâng cao uy tín. Trong những tháng cuối năm, phường tiếp tục duy trì hiệu quả không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm, hướng tới phát triển thêm những hoạt động du lịch trải nghiệm hấp dẫn".

Cùng với phát triển sản phẩm tại các khu du lịch biển, tỉnh đang nỗ lực xây dựng hệ thống sản phẩm có giá trị gia tăng cao, phù hợp với xu hướng và nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Trong đó, nghỉ dưỡng biển cao cấp gắn với chăm sóc sức khỏe, wellness, golf; du lịch văn hóa; sinh thái cộng đồng; các sản phẩm thể thao, vui chơi giải trí về đêm được xác định là những hướng cần tập trung khai thác. Các sản phẩm được đặt trong mối liên kết giữa tham quan - trải nghiệm - ăn uống - mua sắm - vui chơi - nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe - sản phẩm du lịch ban đêm. Trong đó, chợ đêm không chỉ dừng ở hoạt động mua bán mà hướng tới trở thành không gian trải nghiệm văn hóa và tiêu dùng du lịch.

Tại các cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng, việc tăng dịch vụ trải nghiệm có thu phí cũng từng bước được chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch khép kín, đồng bộ của du khách. Đơn cử như tổ hợp nghỉ dưỡng Lamori Resort & Spa (xã Sao Vàng), việc đa dạng hóa dịch vụ được triển khai theo hướng tạo thêm nhiều lựa chọn, để du khách có thể trải nghiệm ngay trong thời gian lưu trú. Với tổng diện tích gần 54ha, khu nghỉ dưỡng hiện có 82 bungalow và villas, hồ nước nóng, 2 nhà hàng ẩm thực, khu spa chăm sóc sức khỏe cùng các dịch vụ vui chơi, giải trí ngoài trời. Ông Nguyễn Thanh Tấn, Phó Tổng Giám đốc Lamori Resort & Spa cho biết: “Mang khát vọng trở thành kinh đô nghỉ dưỡng, Lamori Resort & Spa hướng tới xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu của du khách. Trên nền tảng đó, Lamori Resort & Spa tiếp tục định hướng mở rộng hệ thống dịch vụ, hướng tới phát triển không gian nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm. Trong đó, một số dịch vụ, hoạt động trải nghiệm có thu phí sẽ được nghiên cứu để bổ sung, đưa vào khai thác”. Theo ông Tấn, việc mở rộng các dịch vụ, nhất là những trải nghiệm có thu phí, giúp du khách có thêm lựa chọn trong thời gian lưu trú, đồng thời nâng giá trị sản phẩm nghỉ dưỡng.

Việc đa dạng hóa sản phẩm đã, đang được các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh triển khai theo hướng khai thác lợi thế riêng của từng địa phương, đồng thời tăng tính liên kết giữa các dịch vụ và điểm đến. Từ không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm, trải nghiệm làng chài đến các dịch vụ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và những chương trình theo chủ đề, mỗi sản phẩm được bổ sung sẽ tạo thêm lựa chọn cho du khách trong hành trình khám phá xứ Thanh. Đây cũng là hướng để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường và từng bước nâng giá trị kinh tế “ngành công nghiệp không khói”.

Bài và ảnh: Hoài Anh