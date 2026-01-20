Công ty TNHH MTV Sông Chu: Thi đua lao động sáng tạo cho những cánh đồng bội thu

Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, Công ty TNHH MTV Sông Chu (sau đây gọi là CT Sông Chu) đã phát huy sức mạnh nội tại, đoàn kết nhất trí cao trong mục tiêu, tư duy và hành động, tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua theo hướng thiết thực, sâu rộng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, hoạt động, tạo nguồn động lực mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất, kinh doanh.

Công nhân Chi nhánh Thủy lợi Quảng Xương vớt rác, thông dòng chảy kênh tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp.

CT Sông Chu có nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi phục vụ tưới, tiêu cho trên 130 nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước cho trên 20 nghìn ha vùng nông thôn và đô thị trên địa bàn 85 xã, phường sau sắp xếp đơn vị hành chính (trừ vùng nội thị tại 105 xã mới sau sáp nhập), cung cấp nước cho sản xuất công nghiệp, sản xuất nước sạch, phát điện; điều tiết lũ, đẩy mặn, cải tạo môi trường sinh thái cho vùng hạ du.

Bám sát các định hướng, mục tiêu sản xuất, kinh doanh, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, hội đồng thành viên, ban giám đốc, hoạt động tích cực, hiệu quả từ các tổ chức đoàn thể và sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm của toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động, các phong trào thi đua của CT được triển khai thiết thực, gặt hái được những kết quả đáng ghi nhận.

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua phải có sự lãnh đạo đúng", “cán bộ phải thi đua với quần chúng, xung phong làm gương mẫu cho quần chúng”, hội đồng thành viên, ban giám đốc CT không chỉ làm tốt nhiệm vụ phát động, tổ chức, động viên, kiểm tra, giám sát, mà còn nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu, tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua.

Hằng năm, CT Sông Chu có từ 10 - 15 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở các lĩnh vực: quản lý, điều hành; cải tiến kỹ thuật cơ, điện; bố trí, sắp xếp lao động linh hoạt, hợp lý; quy hoạch - đào tạo nguồn nhân lực. Nhiều thành viên trong ban lãnh đạo CT là tác giả của các sáng kiến, giải pháp quản lý, kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nghiên cứu khoa học được hội đồng khoa học, sáng kiến tỉnh công nhận. Cụ thể như: “Giải pháp điều tiết liên hồ chứa, vận hành cấp nước thô cho Khu Kinh tế Nghi Sơn”, “Cải tạo, lắp đặt hệ thống vớt rác thượng lưu xi-phông Mật Sơn trên kênh Bắc” của ông Lê Văn Thủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; 2 đề tài khoa học cấp tỉnh: “Chế tạo máy phát điện sử dụng lưu tốc nhỏ để phục vụ nhu cầu quản lý, sản xuất”, “Lắp đặt thiết bị quan trắc mực nước thượng hạ lưu công trình, lưu lượng nước qua cống và vận hành công trình từ xa” của ông Khương Bá Luận, Tổng Giám đốc CT; các sáng kiến quản lý, tiết kiệm chi phí của các ông Trần Đức Hùng, Trịnh Xuân Thiện, Phó tổng Giám đốc CT... Các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã và đang được áp dụng, góp phần làm lợi cho CT hàng tỷ đồng mỗi năm.

Ứng dụng sáng kiến "Cải tạo, lắp đặt hệ thống vớt rác thượng lưu xi-phông Mật Sơn trên kênh Bắc” của ông Lê Văn Thủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên CT Sông Chu.

Chính tinh thần nỗ lực, trách nhiệm từ đội ngũ ban lãnh đạo CT đã góp phần truyền động lực, cảm hứng, thổi bừng khí thế, nhiệt huyết, đưa phong trào thi đua của CT lan tỏa mạnh mẽ, vừa mở rộng về số lượng vừa có chuyển biến thực chất, đi vào chiều sâu.

Những ngày đầu năm mới 2026, ngư­ợc lên đầu nguồn đập Bái Thượng, đi qua những cánh đồng đầy ắp nước, bà con đang làm đất, gieo mạ, chuẩn bị gieo cấy vụ chiêm xuân, chúng tôi cảm nhận trải qua bao gian khó, bất lợi của thiên tai, CT Sông Chu đã khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới công tác quản lý, vận hành, khai thác tốt các công trình thủy lợi phục vụ tưới, tiêu, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững. Từ CT đến các chi nhánh thủy lợi đã phát động cán bộ, công nhân viên khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động, sáng tạo, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cụ thể là thay ca thư­­ờng trực tại đầu mối công trình, hệ thống thủy lợi, vận hành các trạm bơm, nạo vét bể hút, kênh dẫn các trạm bơm, kênh mương tưới của các hệ thống, vớt rác, thông dòng chảy, cung cấp đủ nước tưới cho trên 64.000ha cây trồng vụ chiêm xuân năm 2026. Công việc thầm lặng, vất vả nhưng mỗi cán bộ, kỹ sư, công nhân CT Sông Chu đều yêu nghề, phấn khởi, gắng sức phục vụ sản xuất như­ dòng sông Chu cần mẫn bồi đắp phù sa, khơi nguồn nư­ớc mát cho những mùa vàng nối tiếp bội thu, góp phần XDNTM trên quê hương Thanh Hóa.

Vào dịp ngày lễ, chủ nhật, thứ 7, nhiều cán bộ, kỹ sư, công nhân CT Sông Chu phải tạm xa gia đình, người thân làm nhiệm vụ thường trực tại đầu mối hồ đập, trạm bơm, công trình, kênh mương phục vụ sản xuất. Kỹ sư, công nhân CT đã lặn lội đưa máy bơm dầu đến những vùng cao, vùng cuối kênh tưới, khu ruộng hạn cục bộ bơm nước tưới, nối dài đường ống, đắp đập ngăn kênh tiêu nhằm tạo nguồn nước, bơm bổ sung nước kịp thời...

Biện pháp điều tiết nư­ớc t­ưới luân phiên được áp dụng ngay từ đầu vụ và duy trì trong cả vụ cho các tuyến kênh chính. Đối với các xã vùng cao, vùng cuối kênh thuộc các huyện (cũ) như Quảng X­ương, Nông Cống, Triệu Sơn, Đông Sơn,... CT Sông Chu đã chỉ đạo các chi nhánh thủy nông chủ động lắp đặt bổ sung các trạm bơm dã chiến, máy bơm dầu, bơm bổ sung n­ước kịp thời. Phân công lực lượng thay ca thường trực 24/24 giờ bám sát công trình, địa bàn thông dòng chảy, dẫn nước cho vùng cao, ruộng đồng cuối kênh đang “khát” nước.

Ghi nhận trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên các chi nhánh thủy lợi đã nỗ lực khắc phục khó khăn, quản lý, vận hành công trình an toàn, hiệu quả, phục vụ sản xuất nông nghiệp, ban lãnh đạo CT Sông Chu luôn quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ, công nhân; tổ chức phương án làm việc phù hợp nhằm đảm bảo sức khỏe cho các cán bộ, công nhân trực tiếp làm việc tại công trình trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Lãnh đạo, công đoàn CT đã trao tặng quà được trích từ quỹ công đoàn, kinh phí cơ quan nhằm khích lệ, động viên tinh thần làm việc của cán bộ, công nhân viên các chi nhánh thủy lợi trực thuộc, góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm đủ nước tưới cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.

Có mặt tại Chi nhánh Thủy lợi Nông Cống - đơn vị những năm qua luôn được đánh giá là một trong những đơn vị tích cực, điển hình trong phong trào thi đua của CT Sông Chu. Chi nhánh đã hoàn thành duy tu, sửa chữa, nạo vét kênh tưới, cống, đập, bảo dưỡng trạm bơm nhằm nâng cao năng lực phục vụ sản xuất. Tổ chức nạo vét một số trục kênh dẫn của các trạm bơm, nạo vét hệ thống kênh, vớt rác thông dòng chảy nhằm trữ nước chống hạn với tổng khối lượng đã đào đắp hơn 3.000m3 bùn, đất. Phát động đợt thi huy động 100% cán bộ, kỹ s­ư, công nhân về cơ sở phối hợp với chính quyền địa phư­­ơng tập trung đợt cao điểm dẫn n­­ước luân phiên vào đồng ruộng một số xã vùng cuối kênh, vùng cao khó tưới... Bố trí công nhân thay ca thường trực tại đầu mối công trình chủ động vận hành phục vụ đủ nước cho trên 6.200ha cây trồng vụ chiêm xuân. Các trạm bơm tư­­ới đã và đang sẵn sàng vận hành bơm nư­­ớc tưới, chống hạn cho cây trồng.

Vận hành đập Quy Xá, điều tiết nước trên kênh Bắc tưới cho cây trồng.

Ông Trần Văn Hanh, Giám đốc Chi nhánh Thủy lợi Nông Cống cho biết: “Ban giám đốc chi nhánh đã phối hợp với công đoàn và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi và làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi trong hệ thống để phục vụ sản xuất; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; tăng cường xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh"...

Hàng năm, Chi nhánh Thủy lợi Nông Cống đã tổ chức cho các tập thể, cá nhân đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua gắn liền với chức năng, nhiệm vụ được giao. Ban lãnh đạo chi nhánh tạo điều kiện tốt nhất cho các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện các đề tài sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý hoặc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; kịp thời phát hiện, phổ biến và nhân rộng các điển hình tiên tiến cả trong và ngoài chi nhánh; tăng cường công tác kiểm tra, chấm điểm thi đua hằng tháng, quý gắn với kết quả trả lương khoán cho người lao động.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động có năng suất, chất lượng cao” của CT Sông Chu đã xuất hiện nhiều tấm gương lao động làm việc không quản ngày đêm để đảm bảo vận hành hệ thống tưới, tiêu chống úng, chống hạn, cấp nước thô cho sản xuất công nghiệp, sản xuất nước sạch... kịp thời, hiệu quả.

Ngoài các đề tài, sáng kiến của một số thành viên ban lãnh đạo, giai đoạn 2020-2025 CT còn có hơn 50 sáng kiến thuộc lĩnh vực giải pháp kỹ thuật cơ điện, quản lý công trình, quản lý nước, điều hành sản xuất, kinh doanh... Nhiều cá nhân điển hình tiên tiến là các công nhân trực tiếp sản xuất luôn trăn trở, có nhiều sáng kiến kỹ thuật góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí vận hành, nâng cao hiệu suất làm việc như các ông: Bùi Văn Nghìn, Trịnh Đức Hùng ở Chi nhánh Thủy lợi Thạch Thành; Vũ Trọng Cường, Nguyễn Ngọc Tuấn ở Chi nhánh Thủy lợi Triệu Sơn; Nguyễn Bá Tuấn ở Chi nhánh Thủy lợi Quảng Xương; Trần Trí Dũng ở Chi nhánh Thủy lợi Nông Cống; Lê Xuân Quang ở Phòng Kỹ thuật...

Điều tiết nước phục vụ sản xuất tại đập Bái Thượng.

Hiệu quả từ các phong trào thi đua đã thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của CT ổn định; hằng năm luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước và đảm bảo đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động; các công trình được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên; quản lý vốn tiết kiệm và đảm bảo đúng chế độ chính sách tài chính theo quy định của Nhà nước. Từ những nỗ lực, phấn đấu ấy, CT Sông Chu luôn được xem là một trong những điển hình trong khối các doanh nghiệp quản lý, khai thác công trình thủy lợi toàn quốc. Trên hành trình xây dựng và phát triển, CT vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trao tặng; nhiều Bằng khen, giấy khen, cờ thi đua, danh hiệu của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương.

“Thi đua yêu nước không phải là hô hào khẩu hiệu mà phải được thể hiện qua những hành động cụ thể, việc làm có ích cho xã hội. Thi đua yêu nước là phải tìm mọi cách để vượt qua khó khăn, chia sẻ trách nhiệm, thực hiện tốt kỷ luật lao động, tiết kiệm, liêm chính, trung thực, không ngừng học hỏi, lao động sáng tạo để làm lợi cho CT và cho xã hội. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới tập thể ban lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động của CT sẽ đoàn kết một lòng, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện công tác khen thưởng kịp thời cho những tập thể, cá nhân đạt được những thành tích xuất sắc. Từ đó tạo nên khí thế sôi nổi, lan tỏa trong thi đua, góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh hằng năm và cho cả giai đoạn” - Chủ tịch Hội đồng thành viên CT Sông Chu Lê Văn Thủy khẳng định.

Bài và ảnh: Thùy Dương