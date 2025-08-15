Công ty TNHH một thành viên Sông Chu biểu dương người lao động giỏi, lao động sáng tạo

Sáng 15/8, tại TP Thanh Hóa, Công ty TNHH một thành viên Sông Chu tổ chức Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong những năm qua, Công ty TNHH một thành viên Sông Chu đã tranh thủ điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn, phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các công trình, tài sản của Nhà nước được công ty quản lý, bảo vệ an toàn. Người lao động trong công ty có việc làm ổn định và đời sống được nâng lên.

Trong 5 năm qua, công ty đã chủ động phát động các phong trào thi đua thiết thực, sâu rộng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, tiêu biểu như phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động có năng suất chất lượng cao”; “chung sức xây dựng NTM”; “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Thông qua các phong trào thi đua, nhiều mô hình tiêu biểu với cách làm hay sáng tạo được triển khai. Từ năm 2020-2024, công ty có 58 sáng kiến cơ sở thuộc lĩnh vực giải pháp kỹ thuật cơ điện, quản lý công trình, quản lý nước, điều hành sản xuất kinh doanh. Trong đó, có 2 sáng kiến được Hội đồng khoa học sáng kiến tỉnh công nhận.

Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Chu Lê Văn Thủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Công ty cũng đã triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng các cấp; nâng cao năng lực lãnh đaọ của cấp ủy, chi bộ Đảng. Công đoàn cơ sở công ty đã phối hợp với chuyên môn triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa như tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục xây dựng “Quỹ tương trợ”. Đoàn cơ sở sôi nổi với phong trào thanh niên xung kích, các hoạt động hiến máu tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa.

Kết quả đạt được từ các phong trào thi đã góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Trong 5 năm qua, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Diện tích tưới, tiêu quy đổi năm 2024 là 131.065 nghìn hecta. Sản phẩm cung cấp nước thô năm 2024 là 48.697 triệu m3. Doanh thu năm 2024 đạt 177,355 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2024 đạt 88,32 triệu đồng.

Trong 5 năm qua, công ty có 14 lượt cá nhân, 14 lượt tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; Công ty được tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2020. Công đoàn liên tục đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”. 7/7 đảng bộ cơ sở và 8/8 chi bộ cơ sở liên tục được đánh giá là hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những cách làm hay và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tập thể Công ty TNHH MTV Sông Chu nhận bằng công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2020-2024 của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng tập thể có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, Công ty TNHH một thành viên Sông Chu đã được trao Bằng công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2020-2024 của Liên đoàn Lao động tỉnh. Một tập thể, 3 cá nhân có thành tích trong công tác từ năm 2023-2024 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 được nhận Giấy khen của Công ty.

Nhân dịp này, lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Sông Chu đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030.

Thùy Linh