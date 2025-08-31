Công tác dân vận trong tình hình mới

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể trong tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần quan trọng vào việc củng cố, đoàn kết Nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nguyệt Ấn.

Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng đã cụ thể hóa, xây dựng và triển khai nhiều chủ đề công tác dân vận hàng năm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh, với nhiều hình thức và cách làm sáng tạo, gắn liền với việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng 10.239 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 6.026 mô hình tập thể và 4.213 mô hình cá nhân, được phân bổ trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: kinh tế (4.398 mô hình); văn hóa - xã hội (3.030 mô hình); quốc phòng - an ninh (1.696 mô hình); xây dựng Đảng, hệ thống chính trị (1.115 mô hình)...

Các mô hình, điển hình trên đã giúp công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, qua đó huy động sức mạnh to lớn của quần chúng Nhân dân. Thanh Hóa là tỉnh đi đầu trong phát động và thực hiện Cuộc vận động “xóa nhà tạm bợ, dột nát” với tổng kinh phí hơn 1.618 tỷ đồng; trong đó, nguồn ngân sách Nhà nước hơn 388 tỷ đồng; nguồn kinh phí vận động xã hội hóa hơn 1.230 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 14.780 nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở (đạt 100% kế hoạch và sớm hơn 12 ngày so với thời gian Chính phủ quy định).

Công tác dân vận chính quyền được tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt được kết quả nổi bật. Mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” được nhân rộng tại 500 xã, phường, thị trấn trước khi sáp nhập, góp phần xây dựng tác phong, phong cách đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, tạo được lòng tin trong Nhân dân. Công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đồng bào có đạo được quan tâm; tình hình dân tộc, tôn giáo được nắm chắc và giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh.

Với việc phát huy vai trò đại diện Nhân dân trong tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp, nhất là những hoạt động liên quan trực tiếp đến quyền lợi của Nhân dân; vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ các cấp; thực hiện tốt công tác hòa giải trong nội bộ Nhân dân, đã góp phần giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh từ cơ sở. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính gắn liền với dân vận được chú trọng, với mục tiêu giảm tối đa thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận “một cửa”, giải quyết kịp thời đơn, thư phản ánh, kiến nghị của công dân.

Thông qua quy chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, các cấp ủy đã tổ chức sinh hoạt chi bộ gắn với phản biện xã hội, làm rõ những vấn đề người dân băn khoăn và kịp thời tháo gỡ những khúc mắc; phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố, trưởng ban công tác mặt trận trong nắm tình hình Nhân dân và thực hiện công tác dân vận ở cơ sở.

Tập trung cao độ cho việc tổ chức đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, trong bối cảnh có những thay đổi do việc sáp nhập một số sở, ngành và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh đã được đẩy mạnh với nhiều đổi mới, sáng tạo, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Sau 2 tháng vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đã đi vào hoạt động ổn định, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Theo thống kê, từ ngày 1/7 đến 15/8, tại trung tâm cấp tỉnh đã tiếp nhận 7.542 hồ sơ TTHC của người dân, doanh nghiệp, trong đó đã giải quyết 4.473 hồ sơ TTHC; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,99%. Các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã đã tiếp nhận 149.470 hồ sơ TTHC của người dân, doanh nghiệp, trong đó đã giải quyết 139.415 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,83%, góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính ở cơ sở. Hệ thống chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến xã được vận hành đồng bộ, thông suốt, giúp các địa phương nhanh chóng nắm bắt cơ chế mới và xử lý công việc kịp thời.

Với những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, công tác dân vận đã và đang từng bước khẳng định vai trò “cầu nối” vững chắc giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn tiếp theo. Thực tế qua gần 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Thanh Hóa được các đoàn kiểm tra của Trung ương đánh giá cao, là một trong 9 địa phương sớm hoàn thành công tác chuẩn bị mọi điều kiện cho chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.

Bài và ảnh: Phan Nga