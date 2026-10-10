Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn Thanh Hóa (10/10/1946 - 10/10/2026):

Công đoàn Thanh Hóa đổi mới sáng tạo, đồng hành vì đoàn viên và người lao động

Trải qua chặng đường lịch sử 80 năm xây dựng và phát triển (10/10/1946 -10/10/2026), Công đoàn Thanh Hóa luôn khẳng định vị thế, vai trò là trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động (NLĐ) xứ Thanh; đồng hành cùng doanh nghiệp (DN), đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong mọi giai đoạn cách mạng, các cấp công đoàn trong tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy quyền lợi NLĐ làm trọng tâm.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và xã Yên Định thăm mô hình “Không gian văn hóa công nhân” tại Công ty TNHH Giày Weilina Việt Nam.

Hiện nay, toàn tỉnh có 319.274 đoàn viên sinh hoạt tại 977 công đoàn cơ sở. Bám sát phương châm hành động “Ở đâu có DN - ở đó có đoàn viên, có tổ chức công đoàn”, công tác phát triển đoàn viên, mở rộng mặt trận đoàn kết công nhân được các cấp công đoàn triển khai đồng bộ, quyết liệt. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát triển 20.097 đoàn viên, đạt 100,5% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam giao; thành lập mới 172 công đoàn cơ sở, đạt 172% chỉ tiêu Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề ra. Cùng với việc củng cố tổ chức, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nhận thức cho NLĐ được đặc biệt coi trọng. Các cấp công đoàn đã giới thiệu 1.583 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, đạt 166% chỉ tiêu tỉnh giao; 721 đoàn viên được kết nạp Đảng. Tính đến ngày 6/10, công đoàn phối hợp vận động thành lập 11 chi bộ đảng trong DN ngoài Nhà nước, trong đó có 9 chi bộ tại DN FDI.

Xác định chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ là nhiệm vụ hàng đầu, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa. LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị đổi mới phương thức nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ; chủ động theo dõi tình hình đời sống, việc làm, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Đồng thời, chú trọng các giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, hạn chế nguy cơ phát sinh ngừng việc tập thể. Điểm nổi bật là chương trình “Tháng nghe đoàn viên, NLĐ nói” được tổ chức trên nền tảng số, kịp thời tiếp nhận và phối hợp xử lý hơn 800 ý kiến phản ánh, kiến nghị. Hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Đến nay, 100% DN Nhà nước và 75% DN ngoài Nhà nước đã tổ chức hội nghị NLĐ; trên 98,7% DN tổ chức hội nghị đối thoại tại nơi làm việc. Đã có 157 DN ký mới thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn luật định về tiền lương, thưởng, thời giờ làm việc và an toàn vệ sinh lao động; 98 DN chủ động thương lượng, nâng giá trị bữa ăn ca lên trên 18.000 đồng. Mạng lưới pháp lý công đoàn phát huy tốt hiệu quả với 85 tổ tư vấn tại DN và 24 tổ tư vấn tại xã, phường, hỗ trợ tư vấn cho 63.590 lượt người với các nội dung liên quan đến tiền lương, chế độ phúc lợi, điều kiện làm việc, chế độ BHXH...

Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ được triển khai sâu rộng, kịp thời, hiệu quả. Với tinh thần hướng trọn về NLĐ, 9 tháng năm 2026, các cấp công đoàn đã huy động các nguồn lực xã hội thăm hỏi, hỗ trợ cho 367.075 lượt đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 127,2 tỷ đồng. Các hoạt động như “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, “Tháng Công nhân”, “Bữa cơm công đoàn” tiếp tục lan tỏa sâu sắc tính nhân văn và nghĩa tình sẻ chia... Bên cạnh đó, chương trình phúc lợi đoàn viên tiếp tục được triển khai hiệu quả, giúp 29.688 lượt đoàn viên, NLĐ được hưởng ưu đãi, tổng giá trị trên 2,46 tỷ đồng.

Công nhân Công ty TNHH Sakurai Việt Nam trong ca sản xuất.

Đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động, các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp công đoàn tỉnh được cụ thể hóa mạnh mẽ thông qua 2 phong trào trọng tâm: “Lao động giỏi - năng suất cao - thu nhập tốt” giai đoạn 2026-2030 và “5 tiên phong, 5 đồng hành vươn mình xây dựng đội ngũ công nhân lao động lớn mạnh”. Phát huy trí tuệ và tinh thần vượt khó, đoàn viên, NLĐ xứ Thanh đã ghi dấu ấn với 4.325 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, làm lợi hàng tỷ đồng cho các cơ quan, đơn vị, DN. Cùng với đó, nhiều mô hình sáng tạo như “Giờ giải lao số”, “Tổ công nhân công nghệ”, “Không gian văn hóa công nhân” hay “5 phút rèn thân - Khỏe đẹp tinh thần” đã tạo luồng sinh khí mới, góp phần định hình nếp sống văn hóa và tác phong làm việc công nghiệp hiện đại.

Phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của quê hương xứ Thanh, các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác. Với phương châm hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, NLĐ làm trung tâm, tổ chức công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đồng hành cùng DN, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Qua đó, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; phát huy sức mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, NLĐ, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Bài và ảnh: Thanh Huê