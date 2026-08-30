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Công bố Nghị quyết của Quốc hội khóa XVI

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Ngày 30/8, Văn phòng Quốc hội có văn bản số 2737/VPQH-TTTV về việc đăng tải Nghị quyết số 43/2026/QH16 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Công bố Nghị quyết của Quốc hội khóa XVI

Ngày 30/8, Văn phòng Quốc hội có văn bản số 2737/VPQH-TTTV về việc đăng tải Nghị quyết số 43/2026/QH16 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Công bố Nghị quyết của Quốc hội khóa XVI

Nghị quyết số 43/2026/QH16 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.

Nguồn: https://nhandan.vn/cong-bo-nghi-quyet-cua-quoc-hoi-khoa-xvi-post985519.html

Từ khóa:

#Quốc hội khóa XVI #Nghị quyết #Doanh nghiệp #thuế thu nhập cá nhân #Công bố #Văn phòng #giới thiệu

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