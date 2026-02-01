Hải quan Cửa khẩu quốc tế Na Mèo đấu tranh chống gian lận thương mại và hàng cấm

Cùng với tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thương mại, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp đấu tranh ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh những hành vi gian lận thương mại và hàng cấm qua cửa khẩu. Qua đó vừa góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn, công bằng, vừa đảm bảo an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ người tiêu dùng.

Cơ quan hải quan phối hợp với bộ đội biên phòng sử dụng thiết bị hiện đại kiểm tra phương tiện xuất nhập cảnh.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2025, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã chủ động đồng hành, hướng dẫn doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc khó khăn, nhanh chóng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, người và phương tiện xuất nhập cảnh theo quy định. Chủ động tuyên truyền, kêu gọi các doanh nghiệp đóng trên địa bàn có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu đến làm thủ tục hải quan tại đơn vị. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết thủ tục, kiểm tra, giám sát, quản lý thuế, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng cấm qua cửa khẩu...

Nhờ đó, dù bối cảnh kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu với nước bạn Lào gặp nhiều khó khăn, song số lượng doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tại Hải quan Cửa khẩu quốc tế Na Mèo trong năm 2025 đã tăng 26% so với năm trước. Kéo theo nguồn thu ngân sách Nhà nước của đơn vị đạt trên 12,5 tỷ đồng, vượt 156,6% so với chỉ tiêu được giao.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2026, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu qua các cửa khẩu thuộc địa bàn quản lý của Hải quan Cửa khẩu quốc tế Na Mèo được dự báo tiếp tục giảm mạnh do chính sách hạn chế xuất khẩu nông - lâm sản, tài nguyên khoáng sản của Chính phủ Lào. Tình hình bất ổn trên thế giới khiến tỷ giá đồng Kíp Lào ở mức thấp, lạm phát tăng cao dẫn đến hoạt động mua bán trao đổi giữa cư dân hai nước hạn chế và chưa có dấu hiệu tăng trưởng... Trong khi đó, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo... trên tuyến biên giới, qua cửa khẩu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đặc biệt, vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại diễn ra phức tạp. Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, ma túy vào thị trường nội địa...

Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, ông Lê Hồng Phong cho biết: Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hải quan, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm của Chi cục Hải quan khu vực X. Trong đó đề cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu trong thực hiện công khai minh bạch, đúng quy định của pháp luật, không tiêu cực, bao che, tiếp tay hoặc làm ngơ trước những hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa, các chất ma túy trong địa bàn quản lý. Tăng cường công tác điều tra, nắm tình hình về địa bàn, tuyến vận chuyển hàng hóa, vụ việc, hiện tượng, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và người có liên quan phục vụ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là ngăn chặn hiệu quả hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đơn vị quyết tâm không để phát sinh các điểm nóng về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thuộc địa bàn quản lý.

Công chức Hải quan Cửa khẩu quốc tế Na Mèo phối hợp kiểm tra phương tiện xuất nhập cảnh.

Trên cơ sở đó, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn cho từng cán bộ, công chức, tổ chức nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thuộc phạm vi, địa bàn quản lý. Tiến hành thu thập, phân tích thông tin, sưu tra đối với các phương tiện vận tải, tổ chức, cá nhân có nghi vấn về buôn lậu, gian lận thương mại liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh khu vực cửa khẩu. Ưu tiên sử dụng các loại máy móc, trang thiết bị hiện đại, chó nghiệp vụ để phát hiện các dấu hiệu lạ, nghi vấn vận chuyển trái phép ma túy qua cửa khẩu... Đồng thời tổ chức đấu tranh, bắt giữ và xử lý đối với mặt hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội; hàng hóa giả mạo nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa nước ngoài gắn nhãn “Made in Viet Nam”. Đấu tranh chống chuyển tải bất hợp pháp và các hoạt động mua bán nguyên liệu nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế nhằm mục đích buôn lậu, trốn thuế.

Bên cạnh đó, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã chủ động phối hợp với các đơn vị trực thuộc Chi cục Hải quan khu vực X, Cục Hải quan và các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới, cửa khẩu nhằm trao đổi thông tin, tình hình, tuần tra, kiểm soát. Thông qua đó nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa và ma túy qua biên giới...

Ông Lê Hồng Phong, Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Na Mèo cho biết thêm: Đơn vị đã siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ hải quan, thông quan, giải phóng hàng hóa, không để xảy ra ùn tắc tại các cửa khẩu trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bài và ảnh: Đồng Thành