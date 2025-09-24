CAHN mất Quang Hải trước trận gặp Cebu FC; Liverpool và Chelsea vất vả đi tiếp ở cúp Liên đoàn

Công an Hà Nội mất Quang Hải trước trận gặp Cebu FC; Liverpool và Chelsea vất vả đi tiếp ở cúp Liên đoàn

Lamine Yamal bình thản sau khi lỡ hẹn Quả bóng Vàng; Liverpool và Chelsea vất vả đi tiếp ở cúp Liên đoàn; Mbappe lập cú đúp, Real Madrid hạ Levante 4-1... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (24/9).

Công an Hà Nội mất Quang Hải trước trận gặp Cebu FC

Trước cuộc tiếp đón Cebu FC (Philippines) tại lượt trận thứ 2 bảng A Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026, HLV Polking xác nhận CLB Công an Hà Nội sẽ không có sự phục vụ của 3 trụ cột là Quang Hải, Việt Anh và Adou Minh vì chấn thương.

Quang Hải và Việt Anh sẽ vắng mặt trong trận Công an Hà Nội đấu Cebu FC.

Sau trận thua ngược đáng tiếc trước BG Pathum United ở trận ra quân, đội bóng ngành Công an đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân Hàng Đẫy để nuôi hy vọng đi tiếp. Dù thừa nhận một số cầu thủ, trong đó có thủ môn Nguyễn Filip, từng mất tập trung dẫn đến sai lầm, ông Polking vẫn khẳng định niềm tin tuyệt đối vào học trò.

Chiến lược gia Brazil nhấn mạnh giải đấu là cơ hội quý giá để CLB rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm trước những đối thủ mạnh trong khu vực.

Liverpool và Chelsea vất vả đi tiếp ở cúp Liên đoàn Anh

Tại vòng 3 cúp Liên đoàn Anh 2025/26, Liverpool nhọc nhằn vượt qua Southampton 2-1. Alexander Isak khai hỏa với bàn mở tỷ số ở phút 44 sau pha kiến tạo của Chiesa, nhưng Charles gỡ hòa cho Southampton ở phút 76 sau sai lầm phòng ngự.

Cuối hiệp 1, Isak tận dụng sai lầm của thủ môn đội khách để mở tỷ số.

Tới phút 85, tân binh Ekitike tỏa sáng với pha đệm bóng cận thành, song ngay sau đó anh bị truất quyền thi đấu vì cởi áo ăn mừng. Thiếu người, The Kop phải căng mình phòng ngự mới giữ được chiến thắng.

Chelsea có chiến thắng nhọc nhằn trước đội hạng Ba.

Trong khi đó, Chelsea cũng thắng hú vía trước Lincoln - đội bóng đang chơi ở giải hạng 3. Chủ nhà mở tỷ số ở phút 42 do công Street sau sai lầm của Chalobah.

Sang hiệp hai, Chelsea mới lật ngược tình thế nhờ 2 bàn thắng chóng vánh của George (48’) và Buonanotte (50’). Dù Lincoln chơi kiên cường, Chelsea vẫn bảo toàn chiến thắng 2-1, giành vé đi tiếp trong nỗi lo về phong độ thiếu thuyết phục.

Mbappe lập cú đúp, Real Madrid hạ Levante 4-1

Real Madrid tiếp tục phong độ ấn tượng tại La Liga 2025/2026 khi đánh bại Levante 4-1 ở vòng 6. Vinicius mở tỷ số bằng pha trivela đẹp mắt ở phút 28 và kiến tạo cho Mastantuono nhân đôi cách biệt 10 phút sau đó.

Mbappe lập cú đúp, trong khi Vinicius là người mở tỷ số rồi sắm vai kiến tạo. Ảnh: RMCF

Sang hiệp hai, Eyong kịp rút ngắn cho Levante ở phút 54, nhưng Mbappe nhanh chóng tái lập thế trận. Tiền đạo người Pháp ghi bàn từ chấm phạt đền phút 64 rồi hoàn tất cú đúp chỉ hai phút sau, sau pha phối hợp với Guler.

Dù bỏ lỡ thêm cơ hội, Real Madrid vẫn duy trì mạch toàn thắng 6 trận, giữ vững ngôi đầu bảng với 18 điểm tuyệt đối.

Lamine Yamal bình thản sau khi lỡ hẹn Quả bóng Vàng

Sau gala Quả bóng Vàng 2025 tại Paris, Lamine Yamal lần đầu lên tiếng sau khi hụt danh hiệu cao quý vào tay Ousmane Dembele. Ngôi sao 18 tuổi của Barcelona tỏ ra điềm tĩnh, khẳng định tin vào “kế hoạch hoàn hảo của Chúa” và hạnh phúc khi lần thứ hai liên tiếp giành Kopa Trophy - giải thưởng dành cho cầu thủ trẻ hay nhất thế giới.

Lamine Yamal là tương lai của bóng đá thế giới.

Trái ngược với sự chín chắn của Yamal, cha anh bày tỏ thất vọng, còn dư luận chia rẽ sau khi chương trình El Chiringuito nhắc lại quan điểm này. Tuy vậy, phòng thay đồ Barcelona đồng loạt chúc mừng và khẳng định “thời khắc của Rocafonda” sẽ sớm tới, ám chỉ ngày Yamal bước lên bục cao nhất của bóng đá thế giới chỉ còn là vấn đề thời gian.

Với hai Kopa liên tiếp, Yamal cho thấy sự kiên nhẫn và khát vọng trên hành trình hướng tới đỉnh cao bóng đá.

Tin vắn nổi bật: - Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bày tỏ mong muốn xuất ngoại sau khi hết hợp đồng với CAHN năm 2027. Anh ngưỡng mộ cầu thủ Nhật Bản và nhiều khả năng sẽ chọn J.League 1 làm bến đỗ. - Sau khởi đầu tệ hại và rơi vào nhóm xuống hạng, HLV Graham Potter nhiều khả năng sắp chia tay West Ham. CLB đang cân nhắc Nuno Santo, Slaven Bilic và Gary O’Neil làm ứng viên thay thế. - Theo Bild, Harry Kane có thể rời Bayern vào hè 2026 với phí 56,7 triệu bảng nếu báo trước khi thị trường mùa đông khép lại. Tottenham được cho là muốn đưa anh trở lại.

HS