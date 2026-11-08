Cổ Lũng xây dựng chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ

Nằm trong vùng lõi Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, xã Cổ Lũng có diện tích rộng, dân số đông, hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển sôi động, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của người dân, doanh nghiệp ngày càng lớn. UBND xã đã tập trung rà soát, tinh gọn quy trình giải quyết TTHC; tăng cường đối thoại, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp. Xây dựng chính quyền thân thiện được xã cụ thể hóa bằng các tiêu chí: công khai, minh bạch; công sở thân thiện; cán bộ tận tụy phục vụ; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Các tổ chức đoàn thể và Tổ công nghệ số cộng đồng tích cực hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành thói quen thực hiện TTHC trên môi trường số.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cổ Lũng.

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cổ Lũng, không khí làm việc diễn ra khẩn trương, người dân đến làm TTHC được hướng dẫn tận tình. Các bảng niêm yết được bố trí khoa học, rõ ràng, người dân chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR được dán sẵn tại sảnh đón tiếp, toàn bộ thông tin chi tiết về quy trình, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết sẽ hiển thị ngay lập tức, giúp việc tra cứu thông tin trở nên nhanh chóng và thuận tiện.

Anh Hà Văn Đức, trú tại thôn Cao, chia sẻ: “Tôi đến trung tâm thực hiện thủ tục cấp lại giấy đăng ký khai sinh. Tại đây, tôi được cán bộ trung tâm hướng dẫn các bước thực hiện trên hệ thống mạng rõ ràng, minh bạch. Việc áp dụng công nghệ số và quét mã QR tra cứu hiện nay đã giúp người dân chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức đi lại so với trước đây. Không riêng mình tôi, nhiều bà con trong xã khi đến đây đều cảm nhận rõ rệt sự thay đổi tích cực này. Quy trình xử lý hồ sơ được chuẩn hóa, cán bộ hướng dẫn cụ thể ngay từ đầu nên hạn chế tối đa việc chúng tôi phải đi lại bổ sung hồ sơ nhiều lần”.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hành chính công, xã Cổ Lũng cũng đã triển khai các tổ dịch vụ công lưu động, về tận các thôn để trực tiếp hỗ trợ người dân giải quyết TTHC và hướng dẫn tích hợp thông tin trên ứng dụng VNeID. Qua đó đã góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khai thác các tiện ích của VNeID và nâng cao kỹ năng số trong cộng đồng.

Ông Lương Văn Kiên, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cổ Lũng cho biết: Để nâng cao chất lượng phục vụ, xã thực hiện phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả), đội ngũ cán bộ, công chức được yêu cầu giữ tác phong chuẩn mực, trách nhiệm, tận tình hướng dẫn người dân, nhất là người cao tuổi, người chưa thành thạo công nghệ khi thực hiện thủ tục trực tuyến. Xã nghiêm cấm hành vi cửa quyền, sách nhiễu, tự ý yêu cầu bổ sung giấy tờ ngoài quy định; không yêu cầu người dân xác nhận, cam kết về sự trùng khớp thông tin giữa địa giới hành chính mới với giấy tờ đã được cấp trước đây.

Thực hiện chủ trương phi địa giới hành chính và Đề án 06 của Chính phủ, trung tâm phục vụ hành chính công xã vận hành đồng bộ các hệ thống một cửa của các bộ, ngành Trung ương và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được khai thác, sử dụng hiệu quả, góp phần giảm các loại giấy tờ trùng lặp. Nhiều thông tin về nhân thân, cư trú đã có trên hệ thống được khai thác trực tiếp, người dân không phải cung cấp lại. Thành phần hồ sơ trong các lĩnh vực thiết yếu như hộ tịch, chứng thực, đất đai, bảo trợ xã hội... được tinh giản, góp phần rút ngắn thời gian tiếp nhận, thụ lý và trả kết quả.

Hiệu quả cải cách hành chính được thể hiện rõ qua kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC trên môi trường điện tử; hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số trong quá trình thực hiện thủ tục. Theo đó, từ đầu năm 2026 đến nay, trung tâm đã tiếp nhận 3.204 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 3.151 hồ sơ, 2.368 hồ sơ trước hạn, 755 hồ sơ đúng hạn, tương ứng 97,4%. Hồ sơ khai thác, tái sử dụng dữ liệu điện tử 428 hồ sơ; dịch vụ công trực tuyến toàn trình 162 hồ sơ, dịch vụ công trực tuyến một phần 2.989 hồ sơ, trong đó 1.102 hồ sơ thực hiện trực tuyến, đạt 36,9%. Rà soát 484 TTHC, trong đó 38 thủ tục được rút ngắn tổng thời gian giảm 341 ngày; hỗ trợ trên 900 lượt người dân thực hiện các thao tác về dịch vụ công trực tuyến, tài khoản điện tử và 17 hồ sơ dịch vụ công lưu động tại các thôn trong xã.

Bài và ảnh: Tiến Đạt