Cơ bản khắc phục sự cố tràn đê sông Hoạt đoạn qua xã Hoạt Giang

Trong đêm 29/9, 300 người gồm cán bộ, chiến sĩ quân đội và lực lượng tại chỗ đã dầm mưa cứu đê sông Hoạt bị tràn, đoạn qua xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa.

Cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 390 (Quân đoàn 12) tham gia hộ đê.

Sáng 30/9, lãnh đạo UBND xã Hoạt Giang cho biết do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn xảy ra mưa lớn khiến mực nước sông Hoạt dâng cao. Đến chiều 29/9, tại nhiều đoạn đê đã ghi nhận tình trạng nước tràn qua mép bờ. Trong đó, sự cố tràn đê xảy ra ở nhiều đoạn qua các thôn như Đông Thôn, Thổ Khối và Thịnh Thôn, với tổng chiều dài hơn 1.000m đê bị ảnh hưởng.

Ngay trong đêm, 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 390 (Quân đoàn 12), cùng gần 100 người dân và các lực lượng tại chỗ đã khẩn trương triển khai công tác ứng cứu, gia cố các vị trí đê xung yếu.

Đến khoảng 23h cùng ngày, các lực lượng chức năng đã cơ bản được khắc phục xong sự cố.

Quốc Hương