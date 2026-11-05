CLB Thanh Hóa thay HLV trưởng từ 6/11; Como tạo địa chấn với chiến thắng 9-1

Karate Thanh Hóa ra quân tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X; Asian Cup 2027 lùi gần một năm, VPF tính lại lịch thi đấu V.League; Como thắng Lens 9-1, Liverpool nhận thất bại đầu tiên tại Champions League... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (5/11).

Thanh Hóa phải thay HLV trưởng từ ngày 6/11

HLV Mai Xuân Hợp sẽ không tiếp tục giữ chức danh HLV trưởng CLB Thanh Hóa sau vòng 6 V.League 2026/2027. Nguyên nhân là ông chưa đáp ứng điều kiện sở hữu chứng chỉ AFC Pro-Diploma theo quy định đối với HLV trưởng các CLB tại V.League.

HLV Mai Xuân Hợp không tiếp tục giữ chức danh HLV trưởng CLB Thanh Hóa do vấn đề bằng cấp.

Trước đó, ngày 7/9, VFF và VPF đã cho đội bóng xứ Thanh thời hạn 60 ngày để hoàn thiện tiêu chí này. HLV Mai Xuân Hợp cho biết thời hạn tạm quyền của ông sẽ kết thúc trước ngày 6/11. Ông đã trao đổi với lãnh đạo CLB nhằm tìm ra hướng giải quyết phù hợp, đồng thời chuẩn bị phương án để một HLV mới tiếp quản đội bóng.

CLB đang cân nhắc các phương án thay thế, trong đó có khả năng sử dụng HLV ngoại đáp ứng yêu cầu bằng cấp. Ông Mai Xuân Hợp vẫn chịu trách nhiệm chính về chuyên môn và dự kiến tham gia khóa học bằng Pro để sớm trở lại vị trí HLV trưởng.

Thay đổi này diễn ra ngay trước chuyến làm khách của Thanh Hóa trên sân Thể Công Viettel lúc 19h15 ngày 8/11. Đối thủ của Thanh Hóa vừa thua Seoul FC 0-3 tại AFC Champions League Two, tiếp tục đứng cuối bảng với 1 điểm sau 4 trận.

Karate Thanh Hóa ra quân tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Môn Karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X chính thức khởi tranh từ ngày 4 đến 8/11 tại Nhà thi đấu phường Tân Thuận (TP.HCM).

Giải đấu quy tụ 390 VĐV đến từ 28 đoàn, cạnh tranh 25 bộ huy chương ở hai nội dung kata và kumite. Ngay trong ngày thi đấu mở màn, võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm (đoàn Công an Nhân dân) đã xuất sắc giành tấm HCV kata cá nhân nữ.

Lịch thi đấu của các võ sỹ Karate Thanh Hóa ngày 5/11. Ảnh: AI hỗ trợ

Bước sang ngày 5/11, giải tiếp tục diễn ra các nội dung tranh tài hấp dẫn như kata đồng đội nữ, kata cá nhân nam, kata đồng đội hỗn hợp nam nữ và hạng 50kg nữ.

Đáng chú ý, đoàn Thanh Hóa hứa hẹn sẽ bùng nổ khi trình làng các gương mặt trẻ tài năng: Lê Minh Vũ (sinh năm 2008) ở hạng 50kg nam, Lê Thị Thu Thủy (2007) ở hạng 47kg nữ và Nguyễn Văn Hưng (2004) tranh tài ở hạng 55kg nam.

Asian Cup 2027 lùi gần một năm, VPF tính lại lịch thi đấu V.League

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ngày 3/11 xác nhận điều chỉnh thời gian tổ chức VCK Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia. Giải đấu vốn dự kiến diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 sẽ chuyển sang giai đoạn từ 23/12/2027 đến 21/1/2028.

Lịch mới vẫn cần được FIFA phê duyệt. AFC cho biết quyết định xuất phát từ những diễn biến đặc biệt trong khu vực, kéo theo khó khăn về hậu cần và đi lại.

Các đội V.League và hạng Nhất dự kiến thi đấu đến vòng 17 sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2027.

Thay đổi này lập tức tác động đến kế hoạch bóng đá trong nước. Ngày 4/11, VPF gửi văn bản đến các CLB chuyên nghiệp, đề xuất điều chỉnh lịch V.League, giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia.

Theo phương án được công bố, V.League có thể thi đấu liên tục từ sau FIFA Days tháng 11 đến trước Tết Nguyên đán, tạm dừng sau vòng 17 và trở lại sau kỳ nghỉ.

Mùa giải dự kiến kết thúc trong tháng 4/2027, sớm hơn khoảng hai tuần so với kế hoạch hiện hành. Đây mới là phương án đề xuất, chờ VFF xem xét, phê duyệt.

Como thắng Lens 9-1, Liverpool nhận thất bại đầu tiên tại Champions League

Lượt bốn vòng phân hạng Champions League 2026/2027 chứng kiến một trong những kết quả bất ngờ nhất mùa giải khi Como 1907 thắng RC Lens 9-1 ngay trên sân khách.

Como gây chấn động Champions League khi đánh bại Lens với tỷ số không tưởng 9-1 ngay trên sân khách ở lượt trận vòng phân hạng. Ảnh: Como

Đội bóng Italy ghi tới 6 bàn trong hiệp hai, trong đó Anastasios Douvikas lập hat-trick. Chiến thắng này giúp Como cân bằng kỷ lục về cách biệt lớn nhất trong lịch sử Champions League.

Một kết quả đáng chú ý khác là Liverpool thua Fenerbahçe 2-3 tại Istanbul, dù hai lần vượt lên dẫn trước. Đây là thất bại đầu tiên của Liverpool ở vòng phân hạng mùa này.

Real Madrid thắng kịch tính AEK Athens. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Real Madrid thắng AEK Athens 3-2 nhờ bàn quyết định của Federico Valverde ở phút bù giờ; Manchester City vượt qua Leipzig 3-2 với bàn thắng muộn của Erling Haaland; Arsenal thắng Slavia Prague 2-1.

Trước đó một ngày, PSG cũng gây ấn tượng khi đánh bại Villarreal 6-0, còn Manchester United ngược dòng thắng Roma 3-2.

HS