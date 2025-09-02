Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa - Tự hào cùng đất nước” chào mừng Quốc khánh 2/9

Tối 2/9, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), UBND tỉnh tổ chức Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa – Tự hào cùng đất nước” chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Tài chính; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng, nhấn mạnh: Chương trình nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, niềm tin, quyết tâm xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Phát huy truyền thống cách mạng, trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là gần 40 năm đổi mới, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đạt nhiều thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng cao, hạ tầng đồng bộ, đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao; văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế, an sinh được quan tâm; quốc phòng – an ninh vững chắc, đối ngoại mở rộng, hệ thống chính trị được củng cố. Thanh Hóa đang vươn mình mạnh mẽ với khát vọng trở thành tỉnh kiểu mẫu như Bác Hồ hằng mong muốn.

Chương trình với các tiết mục ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước, như: “Tự hào Đảng quang vinh”; “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”; “Mười chín tháng Tám”; “Cùng nhau đi hồng binh”; “Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam”; “Đường chúng ta đi”; “Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng”; “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”; “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”... do các nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa dàn dựng công phu, rực rỡ sắc màu, mang đến không gian nghệ thuật lắng đọng, ý nghĩa.

Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa - Tự hào cùng đất nước” là lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc; là sự khẳng định ý chí, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong việc chung tay xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Mỗi tiết mục, mỗi lời ca, tiếng hát sẽ là những đóa hoa tươi thắm dâng Đảng, Bác Hồ kính yêu nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, thể hiện niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc và quê hương Thanh Hóa.

Sau chương trình nghệ thuật đặc sắc, người dân Thanh Hóa đã được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ đầy sắc màu, mang theo niềm tin, khát vọng cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Lê Hợi