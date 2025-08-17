Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vang mãi bản hùng ca”

Chương trình như một lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ chiến sĩ Công an nhân dân, là bản giao hưởng hào sảng kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai thông qua nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vang mãi bản hùng ca”.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân; 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tối 16/8, tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Vang mãi bản hùng ca”.

Dự chương trình có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội; các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam...

Các đại biểu dự chương trình nghệ thuật.

Bằng những giai điệu hào hùng và xúc động, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, khát vọng hòa bình, ý chí cống hiến vì một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường.

Đó là những ca khúc ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, sự biết ơn sâu sắc đối với những trang sử vàng chói lọi mà Đảng và Bác Hồ đã viết nên như: “Đảng đã cho ta cả một mùa Xuân” (Phạm Tuyên), “Ca ngợi Hồ Chủ Tịch” (Văn Cao), “Người là niềm tin tất thắng” (Chu Minh), “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” (Trần Kiết Tường), “Tiếng hát giữa rừng Pác-Bó” (Nguyễn Tài Tuệ)...

Ca sĩ Phạm Thu Hà.

Cùng với đó là những tác phẩm ca ngợi người chiến sĩ gắn liền với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như: “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” (Nguyễn Đức Toàn), “Hành khúc ngày và đêm” (thơ: Bùi Công Minh; nhạc: Phan Huỳnh Điểu), “Tự nguyện” (Trương Quốc Khánh), “Tổ quốc gọi tên mình” (thơ: Nguyễn Phan Quế Mai; nhạc: Đinh Trung Cẩn)... Mỗi ca khúc như một bản hùng ca tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho hành trình dựng xây, gìn giữ Tổ quốc.

Đây cũng là dịp để mỗi khán giả thêm trân trọng những giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do, thêm tin tưởng vào vai trò vững vàng của Công an nhân dân trên hành trình gìn giữ bình yên đất nước.

Các tiết mục biểu diễn đưa khán giả ngược dòng thời gian, trở về với những năm tháng đấu tranh oanh liệt của dân tộc - nơi lý tưởng cách mạng và tình yêu Tổ quốc cháy bỏng, hun đúc nên tinh thần bất khuất, khí phách kiên cường của một thế hệ.

Những ca khúc được lựa chọn mang âm hưởng hào hùng, sục sôi, biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước, ý chí kiên trung, cùng những giá trị cao đẹp được kế thừa, phát huy bởi các thế hệ chiến sĩ Công an nhân dân.

Nhiều tác phẩm ca ngợi hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân.

Cùng với đó là những tác phẩm ca ngợi người chiến sĩ Công an gắn với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các ca khúc tái hiện hình ảnh đất nước hồi sinh sau chiến tranh, cùng khát vọng hòa bình, tình yêu, niềm tin vào tương lai như: “Hà Nội niềm tin và hy vọng” (Phan Nhân); Đàn chim Việt (Văn Cao)...

Chương trình do Thiếu tướng, Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Công Bẩy chỉ đạo nội dung, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Xuân Hiếu chỉ huy dàn nhạc cùng các ca sĩ: Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Đào Tố Loan, Viết Danh, Bảo Yến, Kim Long, Trường Linh, Thu Lương, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân.

Theo Báo Nhân Dân