Chuẩn bị tổ chức chương trình truyền thông hệ giá trị cho học sinh, sinh viên

Chiều 5/11, Ban Tổ chức Chương trình truyền thông hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam cho học sinh, sinh viên tỉnh Thanh Hóa năm 2026 tổ chức hội nghị triển khai các nội dung chuẩn bị và phương án tổ chức chương trình.

Quang cảnh hội nghị.

Với chủ đề “Giá trị Việt - Hành trang tuổi trẻ xứ Thanh”, chương trình sẽ được tổ chức thành 2 hoạt động truyền thông trực tiếp dành cho học sinh các trường THCS, THPT và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Mỗi chương trình dự kiến thu hút khoảng 1.000 học sinh, sinh viên tham gia.

Nội dung truyền thông tập trung làm rõ những giá trị cốt lõi của mỗi hệ giá trị, gồm: hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc; dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học; ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo.

Các nội dung được định hướng chuyển tải bằng hình thức gần gũi, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, môi trường học tập và sinh hoạt của học sinh, sinh viên.

Đại diện Công ty CP Thành An Media trình bày kịch bản tổ chức chương trình.

Tại hội nghị, đại diện Công ty CP Thành An Media đã trình bày kịch bản tổ chức chương trình, phương án triển khai các nội dung truyền thông, hình thức tương tác với người tham gia và các điều kiện phục vụ tổ chức.

Theo định hướng, bên cạnh hoạt động giao lưu, nói chuyện chuyên đề với chuyên gia, diễn giả, chương trình chú trọng tạo không gian trao đổi, đối thoại, trải nghiệm và thực hành, giúp học sinh, sinh viên tiếp cận các hệ giá trị một cách trực quan, sinh động, từ đó liên hệ với hành vi, cách ứng xử trong đời sống hằng ngày.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bùi Thị Thanh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Nguyễn Huy Long phát biểu tại buổi làm việc.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thêm về phương án, địa điểm tổ chức và đề cương kịch bản chương trình. Cùng với đó là một số vấn đề liên quan đến công tác phối hợp giữa các đơn vị, việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, khánh tiết, bảo đảm an ninh, an toàn và các điều kiện cần thiết để chương trình diễn ra đúng kế hoạch, đạt hiệu quả thiết thực.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Nam phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Nam - Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình trong việc tuyên truyền, lan tỏa các hệ giá trị đến thế hệ trẻ. Đồng thời, đề nghị các thành viên Ban Tổ chức và đơn vị phối hợp bám sát kế hoạch, nhiệm vụ được phân công, chủ động rà soát, hoàn thiện kịch bản, bảo đảm nội dung truyền thông chính xác, thiết thực, có chiều sâu nhưng phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên.

Trong quá trình triển khai cần tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân lực; chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau chương trình.

Đơn vị tổ chức tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục hoàn thiện phương án tổ chức, bảo đảm sự thống nhất giữa nội dung và hình thức thể hiện, tạo sức hấp dẫn, khuyến khích sự tham gia chủ động của học sinh, sinh viên. Qua đó, góp phần đưa các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trở nên gần gũi, thiết thực, từng bước thấm sâu vào nhận thức và hành động của thế hệ trẻ xứ Thanh.

Hoài Anh