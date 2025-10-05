Hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Nỗ lực trên “đường đua xanh”

Được kỳ vọng mang lại nhiều huy chương cho thể thao thành tích cao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao lần thứ X, năm 2026, bộ môn bơi đang trong quá trình chuẩn bị tích cực cho sự kiện này. Không chỉ phấn đấu vì mục tiêu thành tích, đây còn là cơ hội để đội tuyển đánh giá lại thực lực, định hướng kế hoạch tương lai.

Vận động viên đội tuyển bơi Thanh Hóa nỗ lực tập luyện trong chuyến tập huấn ở Trung Quốc (tháng 9/2025).

Thanh Hóa là địa phương có phong trào bơi phát triển sớm. Hiện bộ môn bơi có 5 huấn luyện viên (HLV) và 30 vận động viên (VĐV), trong đó có 9 VĐV tuyến tỉnh, 9 VĐV tuyến trẻ, 12 VĐV năng khiếu. Ở đội tuyển quốc gia, Thanh Hóa đóng góp VĐV Phạm Thị Vân, người từng giành 2 HCV Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022; giành 5 HCV, 2 HCB và cúp VĐV xuất sắc tại giải vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á năm 2023; giành 1 HCV, 1 HCĐ lứa tuổi trên 18 tại giải vô địch các nhóm tuổi châu Á 2024; từng nhiều lần vượt qua tượng đài Ánh Viên ở giải vô địch quốc gia. Trong khi đó 2 VĐV còn rất trẻ là Lương Thị Minh Nguyệt và Lê Anh Bảo Thái góp mặt tại đội tuyển trẻ quốc gia. Điều đó cho thấy dù còn nhiều khó khăn về điều kiện tập luyện, thầy và trò bộ môn bơi đã không ngừng quyết tâm, nỗ lực với mong muốn đóng góp nhiều thành tích cho thể thao tỉnh nhà.

Bên cạnh việc tiếp tục đầu tư cho các VĐV mũi nhọn như Phạm Thị Vân, Hoàng Thị Trang..., Ban huấn luyện chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo trẻ, đồng thời tạo điều kiện cho các VĐV tham gia các đợt tập huấn trong, ngoài tỉnh và thi đấu tại các giải đấu. Qua đó, giúp các VĐV tích lũy kinh nghiệm thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn. Từ đó, lớp kế cận của bơi Thanh Hóa đã từng bước tiến bộ, trưởng thành, là niềm hy vọng cho tương lai, tiêu biểu như các VĐV: Lương Thị Minh Nguyệt, Lê Anh Bảo Thái, Nguyễn Hà My, Lê Thiên Vy...

“Việc tập luyện của các em được xây dựng phù hợp, khoa học, đổi mới, kiểm tra định kỳ đánh giá quá trình tập luyện. Qua đó, góp phần giúp các em nhanh chóng hoàn thiện kỹ, chiến thuật, tâm lý thi đấu, trau dồi kinh nghiệm, phát huy thế mạnh tại các giải đấu để giành được thành tích nổi bật. Với các VĐV có tài năng, đẳng cấp nổi trội, ban huấn luyện đều có giáo án, phương pháp huấn luyện trọng điểm, đồng thời tạo mọi điều kiện để tham gia đội tuyển quốc gia khi được triệu tập, cũng như các đợt tập huấn. Nguyên tháng 9 vừa qua 2 VĐV trọng điểm là Hoàng Thị Trang và Lương Thị Minh Nguyệt đã được đi tập huấn dài hạn tại Trung Quốc - quốc gia bơi hàng đầu châu lục và thế giới với hy vọng tạo sức bật thành tích trong thời gian tới”, trưởng bộ môn bơi Trịnh Văn Sáng cho biết.

Tuy nhiên theo HLV Trịnh Văn Sáng, lực lượng VĐV bơi còn đang rất mỏng, chưa có nhiều VĐV tiềm năng nổi bật ở tuyến trẻ, năng khiếu. Trong khi đó những gương mặt “gặt” vàng cho thể thao thành tích cao Thanh Hóa thời gian vừa qua đã sắp qua thời đỉnh cao phong độ. Bên cạnh đó, bể bơi thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh được xây dựng từ quá lâu, máy lọc lạc hậu, công suất lọc bé nên rất khó để các VĐV bộ môn tập luyện, thi đấu đạt chất lượng theo yêu cầu.

Lý giải về việc lực lượng VĐV còn mỏng, trưởng bộ môn Trịnh Văn Sáng cho biết, tuổi nghề của VĐV bơi khá ngắn, chỉ qua 20 tuổi thành tích hầu như khó phát triển thêm. Đó là bởi môn bơi tập luyện rất vất vả, thời gian tập 8 - 10 tiếng một ngày, trong khi đó phải tập thường xuyên vài năm VĐV mới có thể thi đấu tốt. Việc tuyển chọn tuyến năng khiếu thì gặp khó khi phải thuyết phục phụ huynh cho con theo đuổi con đường thể thao, bởi các em phải xa gia đình từ khi còn nhỏ, chỉ khoảng 6 - 8 tuổi.

"Khó khăn thì bộn bề nhưng chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất, thường xuyên theo dõi, đánh giá, rút kinh nghiệm, từ đó có phương án, giáo án cụ thể cho VĐV phát triển. Với cách làm hiện nay, hy vọng thời gian tới bộ môn sẽ giới thiệu được những gương mặt tài năng", trưởng bộ môn Trịnh Văn Sáng chia sẻ.

Với nhiều nỗ lực, từ năm 2022 đến nay, đội tuyển bơi Thanh Hóa đã thi đấu quyết tâm và giành được tổng cộng 236 huy chương các loại, trong đó có 80 HCV, 76 HCB, 80 HCĐ tại các giải đấu.

Trưởng Phòng Quản lý huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Nguyễn Ngọc Hài đánh giá, kết quả trên cho thấy hiện tại các VĐV trọng điểm của môn bơi vẫn đang giữ được phong độ tốt. Một số nhân tố trẻ đang cho thấy sự tiến bộ và cải thiện thành tích tiệm cận với các VĐV trọng điểm. Điều này giúp lực lượng của môn bơi vẫn bảo đảm chất lượng chuyên môn và sẵn sàng cạnh tranh với các địa phương khác ở các giải đấu. Thành tích này là cơ sở để các ban huấn luyện bộ môn tự tin xây dựng mục tiêu cụ thể nhằm hướng đến kết quả cao tại các giải đấu trong thời gian tới, quan trọng nhất trước mắt là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026.

Bài và ảnh: Anh Tuân