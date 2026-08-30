Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khắc phục ngay cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng; khắc phục nhanh nhất các tuyến đường bị ách tắc

Trong công văn vừa ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương khắc phục ngay cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, hư hỏng do mưa lũ; khắc phục nhanh nhất các tuyến đường bị ách tắc, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông.

Mưa lớn gây sạt lở đất đá khiến hai xã Đồng Lương và Văn Phú bị chia cắt ngày 24/8/2026. Ảnh: Hoàng Đông

Ngày 30/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 18303/UBND-NNMT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung khắc phục hậu quả do bão số 4 và mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh.

Theo nội dung công văn, bão số 4 và mưa lũ đã gây ra thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp, hạ tầng thủy lợi, giao thông và một số thiệt hại khác trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công văn số 8916/VPCP-NN ngày 28/8/2026 của Văn phòng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ; để khắc phục khẩn trương hậu quả do thiên tai gây ra, sớm ổn định cuộc sống Nhân dân, khôi phục cơ sở hạ tầng và hoạt động sản xuất sau bão lũ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển khai thực hiện khẩn trương một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Nhiệm vụ chung

1. Kịp thời sử dụng dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương, đơn vị để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế theo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, tuyệt đối không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống, không có chỗ ở.

2. Khắc phục ngay cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, hư hỏng do mưa lũ, hoàn thành trước ngày 01/9/2026 để kịp khai giảng năm học mới, tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở, đồ dùng học tập.

3. Khắc phục nhanh nhất các tuyến đường bị ách tắc, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ đi lại; khôi phục kịp thời việc cấp điện, sóng viễn thông, nước sinh hoạt để bảo đảm sinh hoạt của Nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Xử lý vệ sinh môi trường không để bùng phát dịch bệnh sau thiên tai; khôi phục sản xuất nông nghiệp để sớm ổn định đời sống cho người dân.

5. Rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do thiên tai và đề xuất nhu cầu hỗ trợ đối với những nội dung vượt quá thẩm quyền, khả năng và nguồn lực của địa phương, đơn vị, gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan trước ngày 05/9/2026 để tổng hợp, tham mưu giải quyết theo quy định.

Nhiệm vụ cụ thể

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Chỉ đạo triển khai các biện pháp khôi phục sản xuất nông nghiệp, xử lý vệ sinh môi trường chăn nuôi sau thiên tai, kịp thời sửa chữa công trình thủy lợi, đê điều, nước sinh hoạt nông thôn bị sự cố để chủ động ứng phó với bão lũ trong thời gian tới; giải quyết kịp thời các kiến nghị của địa phương về hỗ giống cây, con, vật tư, hóa chất phục vụ khôi phục sản xuất nông nghiệp.

- Chỉ đạo khẩn trương hoàn thành công tác đánh giá, thống kê thiệt hại do bão số 4 và mưa lũ; xây dựng báo cáo tổng hợp thiệt hại đợt thiên tai và tham mưu văn bản của UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương liên quan theo quy định; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/9/2026.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các lực lượng của đơn vị, nhất là các lực lượng đóng ở cơ sở sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, kịp thời hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ khi có đề nghị của địa phương.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương khắc phục nhanh các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do mưa lũ; có phương án hỗ trợ thiết bị giảng dạy, sách giáo khoa và đồ dùng học tập đối với các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua (nếu có), bảo đảm khai giảng năm học mới và điều kiện học tập cho học sinh, hoàn thành và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất trong ngày 01/9/2026.

4. Sở Xây dựng chỉ đạo triển khai khắc phục hạ tầng giao thông, công trình xây dựng, kịp thời khắc phục sự cố sạt lở trên các tuyến giao thông, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính.

5. Sở Y tế chỉ đạo khắc phục ngay các cơ sở y tế bị thiệt hại (nếu có), triển khai xử lý vệ sinh môi trường, không để bùng phát dịch bệnh, đảm bảo nước sạch, an toàn thực phẩm sau mưa lũ.

6. Sở Công Thương chỉ đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan khẩn trương khắc phục ngay hệ thống lưới điện bị sự cố do thiên tai để bảo đảm sớm cung cấp điện trở lại cho sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân.

7. Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông tập trung khắc phục ngay hệ thống viễn thông bị hư hỏng do thiên tai (nếu có), khôi phục sóng viễn thông.

8. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương tổng hợp, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ cho các địa phương, đơn vị, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/9/2026.

9. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở tiếp tục đưa tin về công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ của các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh./.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)