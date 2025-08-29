Chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 28/8/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 14561/UBND-NNMT về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Lũ ống sau hoàn lưu bão số 5 năm 2025 làm nhiều ngôi nhà của người dân xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa bị sập hoàn toàn, một số thôn bản bị cô lập.

Theo dự báo, từ chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa to đến rất to phổ biến từ 150-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 6181/BNNMT-ĐĐ ngày 28/8/2025 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và để chủ động ứng phó với thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường, Giám đốc các Công ty: Khai thác công trình thủy lợi, Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công điện: Số 16/CĐ-UBND ngày 26/8/2025, số 17/CĐ-UBND ngày 27/8/2025 và số 18/CĐ-UBND ngày 27/8/2025 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ; đảm bảo sớm ổn định đời sống và sản xuất của Nhân dân.

2. Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

- Chủ động triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; tổ chức di dời/sơ tán người dân đến nơi an toàn (nếu xét thấy cần thiết).

3. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

- Kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, nhất là các công trình đê điều, hồ đập, công trình đã bị sự cố trong thời gian qua, công trình đang thi công, hồ chứa nhỏ đã đầy nước và hồ chứa không đảm bảo an toàn, các khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa theo quy định và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

4. Chủ động biện pháp tiêu nước, chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

5. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

6. Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thời lượng đưa tin, bài về diễn biến của thiên tai, mưa lớn đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh.

7. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

