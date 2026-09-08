Chủ động tạo nguồn phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên

Xác định phát triển đảng viên không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng đội ngũ, Đảng bộ xã Thiệu Hóa đã triển khai công tác này một cách chủ động, bài bản. Địa phương chuyển mạnh từ “đảm bảo số lượng” sang đặt chất lượng đảng viên làm trung tâm, tạo môi trường thực tiễn cho quần chúng rèn luyện và trưởng thành.

Đảng ủy xã Thiệu Hóa trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.

Chủ động rà soát, giao chỉ tiêu cụ thể từ cơ sở

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy xã Thiệu Hóa đã rà soát nguồn, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên cho cả nhiệm kỳ trên cơ sở nghị quyết của cấp trên và chỉ tiêu được giao. Với chỉ tiêu 400 đảng viên trong cả nhiệm kỳ, xã xác định bình quân mỗi năm phấn đấu kết nạp từ 86 đảng viên trở lên. Đảng ủy xã đã chủ động rà soát, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho từng chi bộ, đi kèm phụ trách, theo dõi trực tiếp của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Riêng các chi bộ thôn, xã yêu cầu phải chủ động tạo nguồn tại chỗ từ đoàn viên, hội viên, thanh niên làm việc tại doanh nghiệp địa phương và quần chúng tích cực trong các phong trào dân cư. Cách làm này giúp giải quyết dứt điểm tình trạng nơi có chỉ tiêu nhưng thiếu nguồn.

Một trong những nguồn kết nạp đảng viên mới được Đảng bộ xã Thiệu Hóa quan tâm là học sinh tại Trường THPT Thiệu Hóa và phân hiệu Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Triệu Sơn tại xã Thiệu Hóa. Việc lựa chọn học sinh để bồi dưỡng đối tượng cảm tình Đảng được thực hiện khắt khe, ưu tiên những học sinh thực sự tiêu biểu về tư tưởng, học lực và phong trào, kiên quyết không kết nạp tràn lan. Bên cạnh đó, xã tập trung rà soát lực lượng thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, quân nhân xuất ngũ, đoàn viên thanh niên đang làm việc tại các nhà máy, doanh nghiệp địa phương.

Từ đầu nhiệm kỳ, xã đã mở 5 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 287 quần chúng ưu tú và 5 lớp lý luận chính trị cho 188 đảng viên mới. Đối với thanh niên công nhân, địa phương linh hoạt bố trí thời gian học tập phù hợp để không ảnh hưởng đến công việc.

Sau bồi dưỡng, quần chúng được rèn luyện trong môi trường thực tiễn thông qua các phong trào thanh niên, hoạt động hè, chuyển đổi số, công tác xã hội hóa... Qua đó giúp cấp ủy đánh giá chính xác năng lực, tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến thực chất thay vì chỉ dựa trên hồ sơ, thành tích.

Đồng hành và nâng cao chất lượng sau kết nạp

Đảng ủy xã Thiệu Hóa xác định 12 tháng dự bị là khoảng thời gian then chốt để thử thách đảng viên mới. Cấp ủy phân công những đảng viên có uy tín trực tiếp theo dõi, giúp đỡ đảng viên mới; đồng thời phối hợp với các đoàn thể giao nhiệm vụ cụ thể để họ phát huy vai trò. Thực tế ghi nhận nhiều đảng viên trẻ sau kết nạp đã trở thành nhân tố nòng cốt, đảm nhiệm các vị trí như bí thư chi đoàn thôn, tích cực dẫn dắt phong trào cơ sở.

Đối với đảng viên trẻ kết nạp từ nguồn học sinh chuyển sinh hoạt về các trường đại học, địa phương duy trì kênh phối hợp với tổ chức đảng nơi đến để tiếp tục theo dõi quá trình phấn đấu lâu dài, không có tư duy “chuyển xong là hết trách nhiệm”.

Đi đôi với phát triển, Thiệu Hóa kiên quyết thực hiện công tác quản lý và sàng lọc. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, song song với việc kết nạp 178 đảng viên, Đảng bộ xã đã xóa tên 9 trường hợp không còn đủ điều kiện theo quy định. Đa phần các trường hợp bị xóa tên là đảng viên trẻ đi làm ăn xa, không duy trì sinh hoạt, không kịp làm thủ tục chuyển chính thức hoặc không tham gia các đợt học tập quy định. Địa phương nhìn nhận việc xóa tên là một phần của quá trình sàng lọc, giúp giữ vững tính kỷ luật và chất lượng của tổ chức đảng.

Nhờ chủ động và sáng tạo, từ tháng 1 đến hết tháng 8/2026, Đảng bộ xã Thiệu Hóa đã kết nạp 87 đảng viên, đạt 101% kế hoạch. Ngay từ tháng 9/2026, xã đã bắt tay rà soát nguồn để chuẩn bị cho kế hoạch năm 2027.

Thực tiễn tại Thiệu Hóa khẳng định sự chuyển biến mạnh mẽ: chuyển từ tư duy “đủ nguồn để kết nạp” sang “tạo nguồn để xây dựng đội ngũ”, lấy chất lượng làm thước đo hàng đầu. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ vừa có bản lĩnh, vừa có năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Hữu Đại