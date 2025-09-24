Chủ động phòng, chống dịch bệnh

Sau mưa bão, những khu vực bị ngập có nhiều rác thải, chất thải, vi sinh vật... gây ô nhiễm môi trường. Đây là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, vi-rút sinh sôi, làm gia tăng nguy cơ phát sinh các dịch bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường, ngành y tế đã chủ động triển khai các biện pháp, chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư, phương tiện và nhân lực, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi dịch bệnh xảy ra.

Cán bộ Trạm Y tế Kim Tân hướng dẫn người dân khử khuẩn nguồn nước sau ngập lụt.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Thạch Thành, do ảnh hưởng của mưa bão, địa bàn do trung tâm quản lý có 1.128 hộ dân bị ngập lụt. Theo đó, trung tâm đã chủ động, sẵn sàng các phương án xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch sau mưa lũ; cấp Cloramin B và chỉ đạo các trạm y tế trên địa bàn quản lý chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư để xử lý môi trường khi nước rút; đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện phương châm nước rút đến đâu xử lý môi trường đến đó.

Bác sĩ CKII Đặng Văn Thuận, Giám đốc Trung tâm Y tế Thạch Thành, cho biết: Sau mưa bão, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong xử lý môi trường. Cùng với đó, cán bộ y tế còn đến từng hộ gia đình hướng dẫn sử dụng hóa chất khử trùng nước, vệ sinh cá nhân, ăn chín uống sôi để phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe. Cùng với lực lượng y tế cơ sở, ngay sau đợt mưa lũ, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã cử nhiều đoàn công tác về các xã bị ảnh hưởng do mưa lũ để giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ tuyến y tế cơ sở chủ động thực hiện các giải pháp xử lý môi trường, nguồn nước, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh cho người dân. Đồng thời, tăng cường giám sát, phát hiện các ca bệnh truyền nhiễm phát sinh trong và sau mưa lũ để khoanh vùng, khống chế kịp thời, không để dịch bệnh lây lan.

Chị Nguyễn Thị Vân ở xã Kim Tân cho biết: “Nhà tôi bị ngập sâu, bể nước bị nhiễm bẩn, được cán bộ y tế phát viên khử khuẩn, hướng dẫn xử lý nguồn nước ăn uống và sinh hoạt đúng cách để bảo vệ sức khỏe”.

Theo thông tin từ Sở Y tế, hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận tình trạng xảy ra dịch bệnh tại các địa phương bị ngập lụt. Tuy nhiên, để ngăn chặn dịch bệnh sau mưa, bão, Sở Y tế đề nghị các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương chủ động phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch bệnh; tăng cường vệ sinh môi trường; thông tin kịp thời, chính xác đến cơ quan y tế về ca nghi mắc bệnh truyền nhiễm để làm tốt công tác xử lý dịch bệnh, không để dịch bệnh bùng phát.

Tiến sĩ Hoàng Bình Yên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cho biết: "Trung tâm đã chủ động dự trù, tiếp nhận, phân bổ thuốc, hóa chất, sinh phẩm y tế phục vụ phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra. Đồng thời, tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi mưa bão, khu vực ngập lụt, khu vực nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh; xây dựng các phương án đáp ứng theo các tình huống; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát và hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương xử lý nước, vệ sinh môi trường tại các khu vực bị ngập lụt. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và sự đồng lòng của Nhân dân, ngành y tế đang nỗ lực hạn chế thấp nhất nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong mùa mưa lũ".

Ngành y tế cũng khuyến cáo, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống như ăn chín, uống chín, bảo đảm an toàn thực phẩm, thường xuyên rửa tay với xà phòng; thực hiện thau rửa bể nước, giếng nước, dụng cụ chứa nước và dùng những hóa chất để khử trùng nước sử dụng cho sinh hoạt; thực hiện nguyên tắc nước rút đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó. Giữ vệ sinh cơ thể, tránh tiếp xúc với nguồn bệnh và cần chú ý thực hiện ngủ màn, loại trừ nơi sinh sản của muỗi để phòng bệnh sốt xuất huyết. Khi có các triệu chứng bất thường như sốt, tiêu chảy, phát ban... cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ bùng phát và lây lan dịch bệnh. Các địa phương, đơn vị cần đảm bảo nhân lực, thuốc, hóa chất, trang thiết bị, ngay sau khi nước rút phải tiến hành kịp thời các giải pháp xử lý môi trường, nước sạch và khử khuẩn tại những vùng nguy cơ, không để bùng phát dịch bệnh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân chủ động phòng ngừa các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe có thể xảy ra trước, trong và sau thiên tai.

Bài và ảnh: Hà Phương