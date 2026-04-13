Chính sách thuế với hộ kinh doanh có doanh năm thu dưới 500 triệu đồng

Bước 1: Xác định phương pháp tính thuế

Phương pháp tính thuế GTGT,TNCN: Không chịu thuế GTGT, TNCN.

Thay đổi phương pháp tính thuế: Trường hợp phát sinh doanh thu thực tế trên 500 triệu đồng trong năm thì thực hiện khai thuế, nộp thuế kể từ quý phát sinh doanh thu trên 500 triệu đồng.

Bước 2: Thực hiện quy định về số sách kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định

Sổ kế toán: Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (mẫu số S1a-HKD).

Mục đích sổ kế toán:

- Làm căn cứ kê khai, xác định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, nộp thuế TNCN theo quy định của pháp luật về thuế hay không.

- Theo dõi, đối chiếu số liệu với cơ quan thuế.

Chứng từ kế toán: Không.

Hình thức lưu trữ: Điện tử hoặc giấy.

Thời gian lưu trữ: Đối với tài liệu kế toán: tối thiểu là 05 năm.

Tổ chức công tác kế toán:

- Người đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự ghi chép sổ sách kế toán.

- Hoặc bố trí người làm công tác kế toán (bố,mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em, hoặc bố trí người làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản kiêm nhiệm làm kế toán).

- Hoặc thuê dịch vụ làm kế toán.

Bước 3: Thực hiện kê khai, nộp thuế

Nơi nộp hồ sơ khai thuế: Khai thuế tổng hợp chung cho các địa điểm kinh doanh trên một (01) hồ sơ khai thuế để nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Kỳ khai thuế và Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

1. Mới ra kinh doanh

- Ra kinh doanh trong 6 tháng đầu năm: thông báo 02/lần năm

+ Lần 1 thông báo doanh thu thực tế phát sinh đến hết 30/6: chậm nhất 31/7.

+ Lần 2 thông báo doanh thu thực tế phát sinh 6 tháng cuối năm: Chậm nhất 31/01 năm dương lịch tiếp theo.

- Ra kinh doanh trong 6 tháng cuối năm: thông báo doanh thu thực tế phát sinh chậm nhất 31/01 năm dương lịch tiếp theo.

- Thông báo Số tài khoản/số hiệu ví điện tử kèm theo Thông báo doanh thu kỳ đầu tiên và Thông báo lại khi có thay đổi.

2. Kinh doanh ổn định

- Thông báo Số tài khoản/số hiệu ví điện tử chậm nhất là ngày 20 tháng 4 năm 2026 và Thông báo lại khi có thay đổi.

- Thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm chậm nhất là ngày 31/01 năm dương lịch tiếp theo.

Hồ sơ khai thuế:

- Thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử theo Bảng kê mẫu 01/BK-STK.

- Thông báo doanh thu theo Mẫu số 01/TKN-CNKD.

Phương thức khai thuế

- Nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử.

- Trường hợp thuộc đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, bao gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người cư trú tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc thuộc trường hợp bất khả kháng khác, không thể thực hiện giao dịch điện tử thì nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã.

Nơi nộp thuế: Không phải nộp thuế.

Phương thức nộp thuế: Không phải nộp thuế.

NDS