Chính phủ triển khai nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 2025

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 4/11/2025 về triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025.

Chính phủ triển khai nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội 2025

Để bảo đảm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung triển khai toàn diện, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Lãnh đạo chủ chốt, của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trong đó chú trọng triển khai nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025, như sau:

Về công tác chuẩn bị Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thực hiện Kết luận của Lãnh đạo chủ chốt

Chính phủ yêu cầu 11 Bộ, cơ quan tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với 23 Đề án phải trình năm 2025; hoàn thành các nhiệm vụ trong tháng 11, tháng 12 năm 2025 theo các kết luận của Lãnh đạo chủ chốt.

Đối với các Đề án đã trình, các bộ, cơ quan chủ trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng hoàn thiện hồ sơ theo quy định và triển khai thực hiện hiệu quả ngay sau khi Đề án được thông qua; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề phát sinh.

Các bộ, cơ quan chủ trì khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 đối với 08 tài liệu còn lại, bảo đảm đúng tiến độ.

Về thực hiện Chương trình công tác và nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao năm 2025

Các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với 234 đề án, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác tháng 11 và tháng 12 năm 2025.

Các bộ, cơ quan chủ trì chuẩn bị đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, chủ động đôn đốc các địa phương gửi hồ sơ bảo đảm chất lượng, đúng hạn.

Về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ: (i) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội và các bộ, cơ quan liên quan kịp thời chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10; (ii) Hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 132 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã có hiệu lực thi hành; (iii) Khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 10432/VPCP-PL ngày 24 tháng 10 năm 2025 của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm hoàn thành cơ bản việc xử lý “điểm nghẽn” do quy định pháp luật trong năm 2025; báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chuẩn bị tài liệu, phục vụ Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật; Phiên họp lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật; Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11, tháng 12 năm 2025.

Về điều hành kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan: Tài chính, Công Thương, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

Kịp thời đánh giá tác động của thiên tai, bão lũ để rà soát kịch bản tăng trưởng, có giải pháp hiệu quả bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên và năm 2026 đạt 10% trở lên.

Tiếp tục kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm với chính sách tiền tệ phù hợp, kịp thời và các chính sách vĩ mô khác. Hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng; quản lý hiệu quả thị trường vàng, thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản...

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác thu ngân sách nhà nước, phấn đấu tăng ít nhất 25% so với dự toán; giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Chủ động nắm chắc tình hình và có giải pháp phù hợp, hiệu quả ổn định thị trường, nhất là hàng hóa thiết yếu, bảo đảm nguồn cung, không để thiếu hàng, tăng giá đột biến.

Nâng cao hiệu quả 03 động lực tăng trưởng truyền thống; thúc đẩy động lực tăng trưởng mới, hoàn thiện thể chế thị trường tài sản mã hóa, thị trường dữ liệu. Phát hành trái phiếu Chính phủ để thực hiện các dự án, công trình quan trọng, trọng điểm quốc gia, nhất là dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn, Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng...

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các chương trình kích cầu tiêu dùng trong nước, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo..., nhất là dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán.

Hoàn thành đàm phán và ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với khối Mercosur và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh trong quý IV năm 2025.

Khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và hồ sơ trình Bộ Chính trị trong tháng 11 năm 2025; trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam trước ngày 15 tháng 11 năm 2025.

Về việc hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, năng lượng

Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị nội dung báo cáo Ban Bí thư kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành, khởi công dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa vào ngày 19 tháng 12 năm 2025 để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương liên quan tăng tốc triển khai, bảo đảm đủ điều kiện khởi công xây dựng dự án thành phần 1 - Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19 tháng 12 năm 2025; Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Gia Bình, các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, cảng Hòn Khoai...

Bộ Công Thương, các cơ quan, địa phương liên quan: (i) Hoàn thiện hồ sơ Nghị quyết về các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định; (ii) Đẩy nhanh việc chuẩn bị xây dựng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Ninh Thuận 2. Hoàn thành đàm phán Hiệp định hợp tác xây dựng nhà máy nhiệt điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và lựa chọn nhà đầu tư đối với nhà máy LNG đã có trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, khởi công các nhà máy đã lựa chọn nhà đầu tư; (iii) Khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng các dự án lưới điện giải tỏa công suất nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4 và Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng.

Về công tác an sinh xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ

Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hoàn thành 02 công trình dự án các Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để đưa vào sử dụng đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai hiệu quả Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới; trong đó, tổ chức Lễ khởi công xây dựng đồng loạt 88 trường học chưa khởi công trong tháng 11 năm 2025 bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các giải pháp phát triển, kích cầu du lịch vào dịp cao điểm cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, phấn đấu đạt mục tiêu thu hút 22 đến 25 triệu khách du lịch quốc tế năm 2025.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ ban hành trong năm 2025 Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Bộ Xây dựng, các cơ quan, địa phương thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, hoàn thành mục tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội năm 2025 và chuẩn bị các dự án cho giai đoạn 2026 - 2030.

Các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo theo chức năng, nhiệm vụ được giao chuẩn bị triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù, các Chương trình Mục tiêu quốc gia về các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sau khi được Quốc hội thông qua.

Các bộ, cơ quan, địa phương hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ; đẩy nhanh xây dựng, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia, nền tảng dùng chung; nâng cao chất lượng, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Các bộ, cơ quan, địa phương chuẩn bị tốt điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công, các đối tượng chính sách khác và đồng bào các vùng bị thiệt hại do thiên tai, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...; bảo đảm lương, thưởng Tết cho người lao động.

Về phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường

Các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, các cơ quan, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

Theo dõi tình hình, dự báo, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về diễn biến, tác động của thiên tai, bão, mưa, lũ, nguy cơ sạt lở đất... để cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai ứng phó kịp thời, hiệu quả, bảo đảm an toàn tính mạng của Nhân dân, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Thực hiện nghiêm “Kế hoạch hành động tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam”, phấn đấu “gỡ thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu trong năm 2025.

Khẩn trương xây dựng chương trình phòng, chống lũ lụt, sạt lở vùng Trung du và miền núi phía Bắc; chương trình tu bổ, nâng cấp hệ thống đê điều ở các tỉnh phía Bắc phục vụ chống lũ, bão; đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp cấp bách khắc phục ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn.

Về tháo gỡ các dự án vướng mắc khó khăn, tồn đọng; tổ chức hoạt động các Ban Chỉ đạo, Tổ công tác của Lãnh đạo Chính phủ, Thành viên Chính phủ

Các bộ, cơ quan, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

Thực hiện nghiêm Kết luận số 77-KL/TW ngày 02 tháng 5 năm 2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2025 của Quốc hội, xử lý dứt điểm các dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài trong năm 2025.

Chuẩn bị kỹ tài liệu, tổ chức Đoàn kiểm tra về rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm; làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp...

Đẩy nhanh tiến độ triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, hoàn thiện phương án xử lý 04 dự án yếu kém (Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, Dự án Tisco2, Dự án khai thác và tuyển quặng sắt Mỏ Quý Xa và Nhà máy gang thép Lào Cai, Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam).

Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Nội vụ theo chức năng, lĩnh vực quản lý chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2025 về xử lý Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Về công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Bộ Công an chủ trì triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng 20% xã, phường, đặc khu “không ma tuý” trong năm 2025.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động nắm tình hình, phối hợp với lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện quan trọng của đất nước. Thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Công an, Quốc phòng, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các cơ quan, địa phương xây dựng, trình ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách thủ tục hành chính

Các bộ, cơ quan tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ địa phương, nhất là tại cấp xã, cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn đối với các nhiệm vụ, thủ tục hành chính (TTHC) được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền. Tập trung thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC theo 14 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm năm 2025 cắt giảm ít nhất: 30% thời gian giải quyết TTHC, 30% chi phí tuân thủ TTHC, 30% điều kiện kinh doanh.

Các địa phương bố trí đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho xã, phường, tăng cường điều động cán bộ cấp tỉnh hỗ trợ cho cấp xã, nhất là cho các nhiệm vụ, TTHC mới được phân cấp, phân định thẩm quyền và có phát sinh số lượng hồ sơ lớn như: đất đai, hộ tịch, xây dựng, tài chính, đầu tư... Tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Các bộ, cơ quan, địa phương: (i) Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa TTHC ở các cấp theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2025 của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 201/CĐ-TTg ngày 23 tháng 10 năm 2025 và hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 6723/BTP-CTXDVBQPPL ngày 23 tháng 10 năm 2025; (ii) Hoàn thành trong năm 2025 việc tái cấu trúc quy trình các dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh, cấp xã trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến của bộ, cơ quan lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ TTHC cấp tỉnh, cấp xã, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa, báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 15 tháng 11 năm 2025.

Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 12 năm 2025 Quyết định sửa đổi Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2021.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan: (i) Khẩn trương tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ liên quan đến tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị và tiêu chuẩn đơn vị hành chính, các văn bản liên quan tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; (ii) Xây dựng Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Trung ương theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương tại Công văn số 58-CV/BCĐ ngày 11 tháng 8 năm 2025; (iii) Khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW; hướng dẫn việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị

Bộ Tài chính tập trung hoàn thiện: (i) Trình Chính phủ ban hành Nghị định để thể chế hóa Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân; (ii) Trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2025 xem xét về Chương trình đào tạo 10.000 giám đốc điều hành và Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiêu biểu, tiên phong.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường: (i) Hoàn thành Cơ sở dữ liệu của khoảng 50 triệu thửa đất “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai đối với phạm vi còn lại và kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu khác liên quan; (ii) Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để ban hành Thông tư hướng dẫn việc thuê dịch vụ vận hành, duy trì hệ thống thông tin đất đai sau khi Nghị quyết về cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai được Quốc hội thông qua; (ii) Trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định về xác định dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng ESG.

Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ về Chương trình vươn ra thị trường quốc tế (Go Global).

Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trong tháng 12 năm 2025.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Đề án chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận được tinh hoa văn hóa kinh doanh thế giới.

Về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Văn phòng Chính phủ khẩn trương cải tạo, nâng cấp phòng Hội trường lớn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và bảo đảm đầy đủ các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2025.

Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan được phân công chủ trì chuẩn bị đề án, thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm báo cáo Thường trực Chính phủ vào thứ 6 hằng tuần về tiến độ, kết quả triển khai, những vướng mắc cần tháo gỡ; đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thường trực Chính phủ tại cuộc họp vào sáng thứ Hai hằng tuần theo Chương trình công tác của Thủ tướng Chính phủ./.

