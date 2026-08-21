Chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường kết nối trong phòng ngừa, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực

Ngày 21/8, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo “Tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em”. Hoạt động nằm trong Dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em tại Thanh Hóa” do Tổ chức Terre des Hommes (CHLB Đức) tài trợ.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, nhìn nhận thực trạng bạo lực thể chất đối với trẻ em; những vấn đề đặt ra trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý; đồng thời làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trong cơ chế phối hợp bảo vệ trẻ em.

Đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Trong chương trình, đại biểu được nghe chuyên đề về thực trạng bạo hành trẻ em, cơ sở pháp lý, vai trò và trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể; quy trình phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo hành trẻ em.

Các đại biểu cũng tham gia hoạt động “Một hành động nhỏ - Một thay đổi lớn” và thảo luận tình huống “Nếu đây là địa phương của chúng ta...”, từ đó phân tích những khó khăn, hạn chế trong quá trình phối hợp và đề xuất các giải pháp có tính khả thi để áp dụng tại cơ sở.

Thông qua hội thảo, các bên liên quan có thêm cơ hội chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thống nhất cách tiếp cận và tăng cường kết nối trong phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ và can thiệp đối với các trường hợp trẻ em có nguy cơ hoặc bị bạo lực. Qua đó, từng bước xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành rõ ràng, kịp thời, hiệu quả, góp phần tạo mạng lưới bảo vệ trẻ em an toàn ngay từ gia đình và cộng đồng.

Trần Hằng