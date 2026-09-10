Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Hải quan Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2026)

Chi cục Hải quan khu vực X tiên phong kiến tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thuận lợi, công bằng

Với việc tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thương mại, chỉ hơn 8 tháng, Chi cục Hải quan khu vực X đã hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2026, là đơn vị đứng đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Cán bộ, công chức Chi cục Hải quan khu vực X trực tiếp giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp năm 2026.

Thay đổi mạnh mẽ tư duy quản trị

Thực hiện nhiệm vụ năm 2026 trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới có nhiều biến động, khó lường tác động trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước; trong khi đó, địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan khu vực X có diện tích rộng, gồm hai tỉnh: Thanh Hóa, Sơn La; hạ tầng giao thông, viễn thông ở các cửa khẩu biên giới đất liền còn nhiều hạn chế. Chỉ tiêu giao thu ngân sách trong năm ở mức cao, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng cấm qua cửa khẩu còn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp...

Trong bối cảnh đó, Chi cục Hải quan khu vực X đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan gắn với triển khai các nội dung về chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu xây dựng hải quan số, hải quan thông minh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ. Thực hiện đo thời gian giải phóng hàng tại các đội hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu để đánh giá hiệu quả chất lượng giải quyết công việc của từng đơn vị...

Đáng chú ý, Chi cục Hải quan khu vực X đã triển khai quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước. Trong đó, đơn vị đã tích cực triển khai đa dạng, phong phú các hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất xuất khẩu. Yêu cầu các đội nghiệp vụ, hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu tổ chức làm việc cả ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ lễ để giải quyết thủ tục hải quan. Duy trì hiệu quả hoạt động của tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan với các cán bộ, công chức giàu kinh nghiệm, tâm huyết, trực tiếp tư vấn, giải quyết vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp, nhanh chóng thông quan hàng hóa.

Đặc biệt, trong tháng 6, Chi cục Hải quan khu vực X đã tổ chức thành công Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp năm 2026 với sự tham gia của hơn 250 doanh nghiệp thường xuyên hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Với tinh thần thực chất, cởi mở, chuyên nghiệp và hiệu quả, hội nghị đã tiếp tục cụ thể hóa cam kết của Chi cục Hải quan khu vực X: “Lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ - Lấy cải cách làm động lực phát triển”.

Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan khu vực X đã triển khai có hiệu quả chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan. Trong 6 tháng năm 2026, đã có thêm 5 doanh nghiệp được công nhận tư cách thành viên, nâng tổng số doanh nghiệp tham gia chương trình lên con số 17. Đây là những doanh nghiệp được đánh giá có mức độ tuân thủ pháp luật hải quan ở mức cao liên tục trong 2 năm. Việc triển khai chương trình này đã khẳng định cơ quan hải quan đang thay đổi mạnh mẽ tư duy quản trị, từ quản lý hành chính sang phục vụ, từ quản lý đồng loạt sang quản lý theo mức độ tuân thủ của doanh nghiệp.

Cùng với đó, thủ tục hải quan trên môi trường điện tử được thực hiện xuyên suốt. Các phần mềm phục vụ khai báo hải quan và hệ thống dịch vụ công trực tuyến hải quan được vận hành ổn định. Thông qua đó, thời gian trung bình giải quyết thủ tục hải quan cho hàng xuất nhập khẩu từ khi tiếp nhận tờ khai đến khi quyết định thông quan, giải phóng hàng tại chi cục đã được giảm đến mức ngắn nhất, giúp tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế, và năng lực cạnh tranh của địa bàn quản lý hải quan.

Song hành với tập trung tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động thương mại, Chi cục Hải quan khu vực X đã chủ động thực hiện đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động doanh nghiệp xuất nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại đơn vị, gắn với phổ biến rộng rãi nội dung các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát hải quan...

Vượt chỉ tiêu thu ngân sách

Mới đây, tại Lễ Công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Thanh Hóa (DCCI) năm 2025, do UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình tổ chức vào ngày 31/7, Chi cục Hải quan khu vực X đạt 77,88 điểm, xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng. Đây đã là năm thứ 5 liên tiếp, đơn vị đứng ở tốp đầu trên bảng xếp hạng DCCI tỉnh Thanh Hóa, là minh chứng rõ nét khẳng định tinh thần cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ, công chức hải quan trong hành trình mang lại hiệu quả tối ưu cho cộng đồng doanh nghiệp.

Công chức Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn trao đổi, giải quyết vướng mắc về thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Chi cục Hải quan khu vực X, trị giá kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến ngày 31/8 đạt trên 15 tỷ USD. Tổng số thu, nộp ngân sách nhà nước của đơn vị đạt 18,85 nghìn tỷ đồng, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 101,9% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2026. Trong đó, nguồn thu xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chiếm chủ yếu với 18,8 nghìn tỷ đồng, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 101,6% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao trong năm.

Ông Lê Xuân Cương, Chi cục phó Chi cục Hải quan khu vực X cho biết: Với tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, đơn vị sẽ tiếp tục vừa làm tốt vai trò quản lý vừa đồng hành cùng doanh nghiệp để chia sẻ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi thiết thực trong quá trình làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, vừa “nuôi dưỡng nguồn thu”. Thông qua đó cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương kiến tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thuận lợi, công bằng và năng động vì lợi ích cộng đồng, nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế của địa bàn quản lý hải quan.

Bài và ảnh: Đồng Thành