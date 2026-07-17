Chăm sóc, giáo dục trẻ em trong kỷ nguyên số

Trong kỷ nguyên số, trẻ em không chỉ cần được trang bị tri thức mà còn phải được rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng số, tạo nền tảng quan trọng để các em tự tin bước vào tương lai, trở thành những công dân số có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Học sinh Trường Mầm non Đông Tiến học làm quen với chữ số.

Thực hiện mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, từ bậc học mầm non đến phổ thông, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tích cực đổi mới phương pháp giáo dục, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, từng bước thích ứng với yêu cầu của kỷ nguyên số.

Tại Trường Mầm non Đông Tiến (phường Đông Tiến), chương trình giáo dục được triển khai theo định hướng “lấy trẻ làm trung tâm”, tăng cường học qua trải nghiệm, vui chơi và khám phá. Trong mỗi hoạt động, giáo viên chú trọng phát triển đồng đều về thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, thẩm mỹ và kỹ năng xã hội cho trẻ.

Cô Phạm Thị Nhung, giáo viên Trường Mầm non Đông Tiến, chia sẻ: “Trẻ được làm quen với máy tính, học chữ cái, toán học và các trò chơi giáo dục thông qua phần mềm phù hợp dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên. Việc tiếp cận công nghệ sớm giúp trẻ hứng thú với học tập, đồng thời hình thành những kỹ năng số cơ bản. Nhà trường cũng sử dụng các phần mềm có bản quyền và hướng dẫn trẻ sử dụng thiết bị đúng cách, góp phần bảo đảm an toàn trên môi trường mạng”.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Giáo viên sử dụng công nghệ số để xây dựng video bài giảng, đưa vào kho tư liệu dùng chung phù hợp với lứa tuổi; tăng cường kết nối với phụ huynh qua các nền tảng trực tuyến để phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ hiệu quả hơn.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Tiến, Lâm Thị Hồng cho biết: “Không chỉ chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đổi mới phương pháp giáo dục, nhà trường còn quan tâm xây dựng môi trường học tập xanh - sạch - an toàn và giàu tính trải nghiệm. Những không gian học tập thân thiện, góc trải nghiệm được đầu tư phù hợp với tâm lý lứa tuổi đã góp phần tạo điều kiện để trẻ phát triển toàn diện”.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số mang lại nhiều cơ hội tiếp cận tri thức nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với trẻ em. Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ trong dạy học, nhiều trường học đã chú trọng giáo dục kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ và văn hóa ứng xử trên không gian mạng.

Thầy giáo Vũ Quang, Hiệu trưởng Trường THCS Thiệu Dương, phường Hàm Rồng, chia sẻ: “Thế hệ trẻ ngày nay lớn lên cùng sự phát triển bùng nổ của công nghệ, mở ra cơ hội tiếp cận tri thức nhanh chóng và cả những rủi ro. Do đó, nhà trường và gia đình phải cùng nhau thực hiện trách nhiệm hướng dẫn học sinh sử dụng công nghệ một cách an toàn, tránh các nguy cơ tiếp cận nội dung xấu, đồng thời khai thác hiệu quả các nền tảng số để hỗ trợ học tập và phát triển bản thân. Bên cạnh việc giáo dục về văn hóa sử dụng công nghệ được lồng ghép một cách linh hoạt, phù hợp trong các môn học chính khóa, nhà trường còn tổ chức các diễn đàn định hướng cho các em cách sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả”.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 1 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm gần 28% dân số toàn tỉnh. Ngay trong mùa hè này, nhiều đơn vị, địa phương trong tỉnh đã có các hoạt động thiết thực đồng hành cùng với nhà trường, phụ huynh trong việc tạo môi trường số an toàn cho trẻ.

Ban Chỉ đạo hoạt động hè xã Hồ Vương đã triển khai kế hoạch hoạt động hè năm 2026 với chủ đề “Thiếu nhi Hồ Vương - hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”. Các hoạt động tập trung tuyên truyền quyền trẻ em, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại, đồng thời nâng cao nhận thức về sử dụng internet an toàn...

Tại xã Thiệu Trung, công tác chăm lo cho trẻ em cũng được triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực. Chị Tô Thị Lâm, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thiệu Trung, chia sẻ: “Công tác chăm lo cho trẻ em được đoàn xã triển khai thông qua nhiều chương trình thiết thực như: tặng quà cho trẻ em nghèo; tổ chức các sân chơi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; trang bị cho trẻ em những kiến thức, kỹ năng số cần thiết để sử dụng internet một cách an toàn, văn minh và có trách nhiệm...”.

Trong kỷ nguyên số, việc xây dựng môi trường số lành mạnh cho trẻ em không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn là trách nhiệm của mỗi gia đình và toàn xã hội. Khi có người đồng hành tin cậy, hướng dẫn và bảo vệ trẻ em đúng cách, các em sẽ có đủ kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh để tự tin bước vào kỷ nguyên số.

Bài và ảnh: Linh Hương