Chạm nhịp sống làng chài ven biển Hải Tiến

Trong ánh bình minh trên biển Hải Tiến, những mẻ lưới đầy cá vừa được kéo lên bờ. Tiếng gọi nhau, nhịp tay thoăn thoắt gỡ lưới, không khí lao động rộn ràng trên bãi biển có sự tham gia của đông đảo ngư dân, du khách. Trong dòng người ấy, ông Nguyễn Đình Đức - một du khách đến từ Hà Nội hào hứng khi lần đầu tiên cùng ngư dân kéo lưới rùng. “Ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng khi cùng mọi người kéo vào bờ được mẻ lưới đầy cá, tôi cảm thấy rất vui. Cảm giác như mình thực sự trở thành một ngư dân", ông Đức cười, đôi tay vẫn còn vương mùi mặn của biển.

Người dân, du khách thích thú khi những mẻ cá được kéo vào bờ.

Câu chuyện của ông Đức chỉ là một trong nhiều trải nghiệm đáng nhớ mà du khách có được khi tham gia chương trình “Chạm nhịp sống làng chài” - sản phẩm du lịch mới vừa được xã Hoằng Tiến đưa vào khai thác dịp nghỉ lễ 2/9. Theo chân ngư dân từ sáng sớm, du khách được trực tiếp tham gia vào những công việc thường nhật như kéo lưới, gỡ cá, đan lưới, vá lưới. Những hoạt động quen thuộc của ngư dân địa phương lại trở nên mới mẻ, thích thú đối với du khách lần đầu được trải nghiệm.

Giữa nhịp phát triển sôi động của du lịch biển, Hải Tiến đang hướng tới khai thác những giá trị riêng có từ văn hóa, ẩm thực và đời sống của cộng đồng ngư dân. Thay vì chỉ nghỉ dưỡng, tắm biển, du khách có thể trực tiếp hòa mình vào nhịp sống của một làng chài. Từ những trải nghiệm này giúp du khách hiểu hơn về công việc, cuộc sống và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ của người dân làng biển.

Trải nghiệm kéo rùng tại biển Hải Tiến.

Ông Lê Sỹ Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, cho biết: Chương trình “Chạm nhịp sống làng chài” của Hải Tiến là một sản phẩm du lịch cộng đồng tại bãi biển hết sức mới mẻ, giúp du khách có thêm những trải nghiệm ý nghĩa khi cùng gia đình, người thân, bạn bè dành thời gian khám phá biển Hải Tiến. Nếu các đoàn khách có nhu cầu, địa phương sẵn sàng kết nối, tổ chức để các đoàn khách có thể tham gia trải nghiệm quanh năm, từ đánh bắt đến chế biến và thưởng thức hải sản, qua đó cảm nhận chân thực nhịp sống của ngư dân vùng biển.

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương đang mở ra hướng đi mới cho Hải Tiến. “Chạm nhịp sống làng chài” không chỉ là một sản phẩm du lịch, mà còn là cách để những giá trị văn hóa đặc trưng của miền biển được kể bằng trải nghiệm chân thực. Ở đó, một mẻ lưới sớm, một câu chuyện chân thực của người dân làng chài hay một bữa cơm mang hương vị biển... đều có thể trở thành những ký ức đẹp, níu chân du khách trở lại với Hải Tiến.

Bài và ảnh: Việt Hương