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Cầu Lạch Sung nối nhịp đôi bờ, người dân thôi cảnh qua sông bằng đò

Hoàng Đông - Phương Đỗ
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(Baothanhhoa.vn) - Những nhịp cầu vươn qua sông Lèn, kết nối hai bờ, tạo nên diện mạo mới cho không gian giao thông khu vực.

Cầu Lạch Sung nối nhịp đôi bờ, người dân thôi cảnh qua sông bằng đò

Những nhịp cầu vươn qua sông Lèn, kết nối hai bờ, tạo nên diện mạo mới cho không gian giao thông khu vực.

VIDEO: Toàn cảnh cầu Lạch Sung bắc qua sông Lèn.

Cầu Lạch Sung nối nhịp đôi bờ, người dân thôi cảnh qua sông bằng đò

Cầu Lạch Sung là một trong bốn công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa (cũ).

Cầu Lạch Sung nối nhịp đôi bờ, người dân thôi cảnh qua sông bằng đò

Cây cầu bắc qua sông Lèn tại Km7+120, thuộc xã Nga Sơn và xã Vạn Lộc, với chiều dài 779 m.

Cầu Lạch Sung nối nhịp đôi bờ, người dân thôi cảnh qua sông bằng đò

Cầu Lạch Sung được xây dựng với kết cấu phần trên gồm một liên dầm 3 nhịp và 12 nhịp dẫn giản đơn Super T bằng bê tông cốt thép dự ứng lực.

Cầu Lạch Sung nối nhịp đôi bờ, người dân thôi cảnh qua sông bằng đò

Cầu sử dụng gối chậu thép, khe co giãn bằng bản thép kiểu răng lược. Hệ thống thoát nước mặt cầu được bố trí ở cả hai bên, phía dưới chân gờ chắn bánh, sử dụng ống gang kết hợp ống nhựa. Vị trí đặt cột đèn chiếu sáng nằm bên ngoài gờ chắn.

Cầu Lạch Sung nối nhịp đôi bờ, người dân thôi cảnh qua sông bằng đò

Các chi tiết kỹ thuật được bố trí đồng bộ, góp phần hoàn thiện công năng của công trình, đáp ứng yêu cầu khai thác, thoát nước và tổ chức giao thông trên cầu.

Cầu Lạch Sung nối nhịp đôi bờ, người dân thôi cảnh qua sông bằng đò

Theo báo cáo dự án ngày 30/9/2026, hạng mục điện chiếu sáng, bao gồm cả đèn tín hiệu giao thông, được triển khai theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu để thi công hoàn thành trong năm 2026. Đây là một trong những hạng mục phục vụ việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng trên toàn tuyến.

Cầu Lạch Sung nối nhịp đôi bờ, người dân thôi cảnh qua sông bằng đò

Trước đây, để qua sông Lèn, người dân phải đi đò hoặc lựa chọn những tuyến đường vòng. Hiện nay, cầu Lạch Sung đã giúp việc đi lại giữa hai bờ thuận tiện hơn.

Cầu Lạch Sung nối nhịp đôi bờ, người dân thôi cảnh qua sông bằng đò

Khoảng cách địa lý được rút ngắn không chỉ mang lại lợi ích trong sinh hoạt hằng ngày mà còn tạo điều kiện cho hoạt động giao thương, vận chuyển hàng hóa và kết nối các khu vực dân cư.

Cầu Lạch Sung nối nhịp đôi bờ, người dân thôi cảnh qua sông bằng đò

Việc đầu tư tuyến đường nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới đường bộ ven biển theo quy hoạch, tăng cường kết nối giao thông và tạo điều kiện khai thác hiệu quả tài nguyên biển, vùng ven biển.

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Hoàng Đông - Phương Đỗ

Từ khóa:

#Giao thông #Không gian #Thanh hóa #Ven biển #Nhịp cầu #người dân #sông lèn #diện mạo #kết nối #khu vực

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