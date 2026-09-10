Cảnh sát cơ động Thanh Hóa bắt giữ 16 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Rạng sáng 6/9, tại khu vực ngã tư Đại lộ Lê Lợi - đường Nguyễn Hiệu, phường Hạc Thành xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích giữa 2 nhóm thanh, thiếu niên. Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng xác minh, truy xét, bắt giữ 16 đối tượng liên quan.

Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa khống chế, đưa các đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Khoảng 2 giờ ngày 6/9, hai nhóm thanh, thiếu niên điều khiển nhiều xe mô tô, mang theo vỏ chai bia, kiếm và một số phương tiện khác, rượt đuổi, đánh nhau trên đường, gây mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Trong quá trình xô xát, một đối tượng bị chém gây thương tích ở vùng vai.

Đội Cảnh sát cơ động thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai lực lượng, xác minh, truy tìm các đối tượng liên quan.

Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa khống chế, đưa các đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định 16 đối tượng thuộc 2 nhóm có liên quan đến vụ việc. Trong đó, nhiều đối tượng ở độ tuổi thanh, thiếu niên.

Lực lượng Cảnh sát cơ động đã bắt giữ, đưa các đối tượng cùng tang vật liên quan về cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi của từng đối tượng.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thái Thanh (CTV)