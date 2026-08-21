Cảnh giác thủ đoạn “chiến tranh tâm lý” dịp Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9)

Những ngày thu tháng Tám, khi cả nước đang hân hoan chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9), các thế lực thù địch lại lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc lịch sử, phủ nhận tầm vóc, ý nghĩa, giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9). Đây chính là thủ đoạn “chiến tranh tâm lý” thâm độc của các thế lực thù địch.

Đoàn thanh niên UBND tỉnh tập huấn công tác tuyên truyền một số kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho cán bộ đoàn.

Trên không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết với giọng điệu hằn học, phán xét, xuyên tạc sự thật lịch sử, cho rằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là “ăn may”. Đồng thời phủ nhận công lao, sự hy sinh của các thế hệ cha ông đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và phát xít Nhật; phủ nhận giá trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam...

Lịch sử đã cho thấy, đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp ở nước ta, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9) là một trong những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc. Chiến thắng ấy có giá trị, tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam - đó là chính quyền về tay Nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời và là Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Đồng thời, Cách mạng Tháng Tám đã chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến ở nước ta. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một Đảng cầm quyền duy nhất.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: “Trong quá trình cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng, ba cột mốc chói lọi bằng vàng: Tổng khởi nghĩa tháng Tám, Chiến thắng Điện Biên Phủ và Chiến thắng mùa Xuân 1975 mãi mãi sáng ngời trong sử sách. Nhân dân Việt Nam đã làm nên câu chuyện thần kỳ tưởng chừng không thể làm được giữa thế kỷ XX. Lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế kém phát triển, đánh thắng những cường quốc, đế quốc chủ yếu bằng sức của chính mình, nêu gương anh dũng, bất khuất, trí tuệ, tài năng trước toàn thế giới”.

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2/9/1945, tại vườn hoa Ba Đình lịch sử, trước hàng chục vạn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ cách mạng lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đồng thời trịnh trọng tuyên bố với thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy”. Suốt 81 năm qua, lời tuyên bố của Người vẫn còn vang vọng đầy kiêu hãnh và tự hào. Và tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám, chủ nghĩa yêu nước nồng nàn và tư tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do của Người không ngừng được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kế thừa, phát huy và truyền lửa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Lịch sử đã sang trang, đất nước đã và đang đổi mới, phát triển mạnh mẽ. Dẫu vẫn còn những khó khăn, thách thức và hạn chế phải đẩy lùi, khắc phục, nhưng không thể phủ nhận niềm tự hào, giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9). Mỗi giây phút hòa bình, độc lập của ngày hôm nay đã phải đánh đổi bằng máu xương, nước mắt của biết bao thế hệ, của triệu triệu người Việt Nam yêu nước. Bởi vậy, mỗi chúng ta hôm nay phải biết trân trọng thành quả cách mạng của lớp lớp cha ông đi trước; nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện và đấu tranh với những thông tin sai trái, xuyên tạc lịch sử, không mơ hồ, ảo tưởng để dễ dàng tin, nghe theo những lời sàm bậy, dụ dỗ, lôi kéo, kích động của các phần tử cơ hội, phản động, thù địch.

Bài và ảnh: Lê Phượng