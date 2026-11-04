Cảnh báo an ninh tại nhiều sân bay châu Âu sau các lời đe dọa đánh bom

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Ngày 3/11, hàng loạt lời đe dọa đánh bom nhằm vào các chuyến bay chở khách tại châu Âu đã buộc nhà chức trách nhiều nước triển khai các biện pháp kiểm tra khẩn cấp.

Theo giới chức, ít nhất 7 chuyến bay và một tàu du lịch hướng tới Israel bị đe dọa. Tất cả máy bay đều hạ cánh an toàn và không phát hiện thiết bị nổ. Chưa có tổ chức hay cá nhân nào nhận trách nhiệm về các vụ việc. Các hãng hàng không bị ảnh hưởng gồm Ryanair, Wizz Air, Scandinavian Airlines và LOT của Ba Lan. Trong đó, Ryanair ghi nhận 4 chuyến bay bị đe dọa.

Tại Ba Lan, hai chuyến bay hướng đến thủ đô Warsaw trở thành mục tiêu. Chuyến bay SK751 của Scandinavian Airlines từ Copenhagen hạ cánh bình thường xuống sân bay Warsaw Chopin. Một đường băng tại đây được tạm đóng để kiểm tra máy bay. Trong khi đó, chuyến bay của LOT từ sân bay Heathrow (London, Anh) phải chuyển hướng đến sân bay Warsaw Modlin. Máy bay Boeing 737 MAX hạ cánh an toàn và không phát hiện vật khả nghi. Sân bay Modlin sau đó khôi phục hoạt động bình thường.

Tại Italy, hai tiêm kích Eurofighter được điều động hộ tống chuyến bay FR9611 của Ryanair từ Dublin (Ireland) đến sân bay Fiumicino ở Rome, hạ cánh lúc 10h45 ngày 3/11 (giờ địa phương). Trước đó, một chuyến bay khác của hãng từ Lisbon (Bồ Đào Nha) đến Rome cũng được kiểm tra theo quy trình ứng phó bom. Kết quả kiểm tra hành khách, hành lý và máy bay đều không phát hiện bất thường.

Tại Tây Ban Nha, chuyến bay Ryanair từ Manchester (Anh) hạ cánh xuống thành phố Murcia lúc 10h30 và được kiểm tra theo quy trình khẩn cấp. Ở Bulgaria, nhà chức trách kiểm tra hai máy bay của Wizz Air từ Bergamo (Italy) và Ryanair từ Dublin đến Sofia. Cả hai đều không phát hiện chất nổ. Cảnh sát thủ đô London cũng cho biết đã tiếp nhận thông tin đe dọa nhằm vào 4 máy bay dự kiến khởi hành hoặc hạ cánh tại sân bay Heathrow, cùng một cảnh báo khác liên quan đến chuyến bay tại sân bay Manchester. Các cuộc kiểm tra không phát hiện vấn đề an ninh.

Cùng ngày, lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp thông báo sơ tán tàu du lịch Crown Iris mang cờ Panama sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom. Con tàu chở khoảng 1.500 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn, đang neo đậu ngoài khơi đảo Syros và trên hành trình đến thành phố Haifa của Israel. Không tìm thấy thiết bị nổ và tàu dự kiến tiếp tục hành trình.

Theo Reuters, các vụ việc diễn ra trong bối cảnh giới chức châu Âu liên tục cảnh báo về những hoạt động mà họ gọi là tấn công hỗn hợp và phá hoại, đồng thời đề cập đến Nga và Iran. Tuy nhiên, chưa quốc gia nào quy trách nhiệm cho Moskva hay Tehran liên quan đến các lời đe dọa đánh bom lần này. Cả hai nước đều bác bỏ cáo buộc tiến hành chiến dịch như vậy. Ông Rhys Jones, chuyên gia thuộc công ty tư vấn rủi ro hàng không Osprey Flight Solutions, nhận định việc ghi nhận 7 lời đe dọa đánh bom đã được xác nhận trong một ngày là điều bất thường. Theo ông, việc không có mục tiêu cụ thể về quốc gia, hãng hàng không hay đường bay cho thấy mục đích có thể là gây gián đoạn trên diện rộng đối với hoạt động hàng không.

Thanh Hằng