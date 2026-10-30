Canada công bố chiến lược an ninh quốc gia đầu tiên sau hơn 20 năm

Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 29/10 công bố chiến lược an ninh quốc gia mới mang tên “Kế hoạch vì một Canada vững mạnh hơn”, đặt trọng tâm vào bảo vệ chủ quyền, tăng cường năng lực tự chủ và ứng phó với những thách thức an ninh đang thay đổi. Đây là chiến lược an ninh quốc gia đầu tiên của nước này trong hơn 20 năm, kể từ năm 2004.

Văn kiện được xây dựng trong bối cảnh trật tự quốc tế dựa trên luật lệ đang suy yếu, trong khi ranh giới giữa an ninh kinh tế và an ninh quốc gia ngày càng mờ nhạt.

Chiến lược đề ra 5 ưu tiên chính. Thứ nhất, tăng cường an ninh và khả năng chống chịu của nền kinh tế thông qua chuyển đổi các ngành công nghiệp chiến lược, bảo đảm chuỗi cung ứng và củng cố an ninh năng lượng. Thứ hai, triển khai chính sách đối ngoại có trọng tâm, đa dạng hóa các mối quan hệ và đối tác nhằm tăng cường năng lực tự chủ chiến lược.

Thứ ba, tái thiết và củng cố Lực lượng vũ trang Canada, nâng cao năng lực quốc phòng và cơ sở công nghiệp phục vụ lĩnh vực này. Thứ tư, tăng cường an toàn công cộng, tập trung ứng phó với các hoạt động can thiệp từ nước ngoài, gián điệp, chủ nghĩa cực đoan bạo lực và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Thứ năm, hiện đại hóa năng lực tình báo nhằm dự báo và đối phó với các mối đe dọa mới nổi.

Về quan hệ quốc tế, chiến lược nhấn mạnh Canada sẽ duy trì quan hệ hợp tác với Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, chủ quyền quốc gia và trách nhiệm chung đối với an ninh Bắc Mỹ. Đồng thời, Ottawa chủ trương mở rộng mạng lưới đối tác kinh tế và an ninh trên toàn cầu, trong đó có các đối tác mới tại Trung Đông và châu Phi, nhằm giảm sự phụ thuộc và tăng khả năng ứng phó trước những biến động bên ngoài.

Thủ tướng Carney nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, Canada cần có đủ năng lực bảo vệ chủ quyền, khả năng chống chịu trước các mối đe dọa mới và quyết tâm tự định hình tương lai của mình.

Chính phủ Canada cho biết sẽ cập nhật chiến lược ít nhất 4 năm một lần, đồng thời dự kiến đề xuất hiện đại hóa các quy định pháp luật về an ninh quốc gia trong năm đầu tiên triển khai kế hoạch.

Bích Hồng