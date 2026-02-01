Campuchia bắt giữ hơn 2.000 người nước ngoài trong đợt truy quét mới nhất nhằm vào lừa đảo trực tuyến

Bộ Nội vụ Campuchia ngày 1/2 cho biết, nước này đã bắt giữ tổng cộng 2.044 người nước ngoài trong chiến dịch trấn áp mới nhất đối với các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Hơn 2.000 người nước ngoài bị bắt giữ trong cuộc đột kích trung tâm lừa đảo ở thành phố Bavet tỉnh Svay Rieng, khu vực đông nam Campuchia. Ảnh: Khmertimeskh.

Cảnh sát Campuchia đã tiến hành một cuộc đột kích quy mô lớn vào một sòng bạc gồm 22 tòa nhà tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, khu vực đông nam Campuchia vào ngày 31/1/2026. Cuộc đột kích được triển khai dưới sự chỉ đạo của ông Sar Thet, Tổng cục trưởng Cảnh sát Quốc gia Campuchia cùng sự phối hợp của Viện Kiểm sát tỉnh Svay Rieng và khoảng 700 cảnh sát.

Trong quá trình truy quét, lực lượng chức năng Campuchia đã bắt giữ tổng cộng có 2.044 nghi phạm mang nhiều quốc tịch khác nhau.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Touch Sokhak cho biết trong một thông cáo báo chí: “Điều này thực sự cho thấy Chính phủ Campuchia sẽ không bao giờ nới lỏng các biện pháp trấn áp đối với tội phạm lừa đảo trực tuyến”. Bộ Nội vụ Campuchia cũng cảnh báo rằng việc thực thi pháp luật cũng sẽ được mở rộng vào nội bộ các cơ quan chức năng. Bất kỳ quan chức nào bị phát hiện đồng lõa hoặc sơ suất trong các hoạt động lừa đảo trực tuyến sẽ phải đối mặt với các biện pháp xử lý nghiêm khắc, bao gồm cả việc sa thải và cách chức.

Campuchia đã phát động một chiến dịch trấn áp trên toàn quốc chưa từng có tiền lệ nhằm vào các mạng lưới lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh: Khmertimeskh.

Quốc gia Đông Nam Á này đã phát động một chiến dịch trấn áp trên toàn quốc chưa từng có tiền lệ nhằm vào các mạng lưới lừa đảo trên không gian mạng, với mục tiêu duy trì và bảo vệ an ninh, trật tự công cộng và an toàn xã hội.

Theo một báo cáo của Ủy ban đặc trách chống lừa đảo trực tuyến của Campuchia công bố vào tuần trước, trong bảy tháng qua, nước này đã bắt giữ tổng cộng 5.106 nghi phạm lừa đảo trực tuyến thuộc 23 quốc tịch, trong đó 4.534 người đã bị trục xuất về nước.

Vào tháng 1 năm 2026, chính quyền Campuchia cũng thông báo bắt giữ Chen Zhi, được mô tả là một kẻ chủ mưu lừa đảo lớn, người đã bị trục xuất về Trung Quốc sau nhiều tháng điều tra.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Khmertimeskh.