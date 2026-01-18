Campuchia bắt giữ 75 nghi phạm lừa đảo trực tuyến trong các cuộc truy quét mới nhất

Ủy ban Đặc trách đấu tranh chống lừa đảo trực tuyến của Campuchia ngày 17/01 thông báo, nước này đã bắt giữ tổng cộng 75 nghi phạm lừa đảo trực tuyến trong chiến dịch trấn áp tội phạm mạng mới nhất.

Campuchia bắt giữ 75 nghi phạm lừa đảo trực tuyến trong các cuộc truy quét mới nhất. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Theo thông cáo báo chí, các nghi phạm bị bắt giữ ngày 16/01 sau khi lực lượng chức năng đồng loạt đột kích vào một khách sạn và một nhà khách tại thủ đô Phnom Penh vì bị cáo buộc thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến và lưu trú bất hợp pháp tại vương quốc này. Theo thông cáo báo chí, chính quyền Campuchia sẽ có những biện pháp pháp lý nghiêm khắc nhất đối với tất cả những kẻ chủ mưu đứng sau các đường dây này.

Trước đó, vào ngày 13/01, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhấn mạnh cuộc chiến chống tội phạm mạng hiện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ nước này nhằm đảm bảo cuộc sống hòa bình cho người dân. Ông nói thêm rằng, trước mối nguy hiểm mà tội phạm mạng gây ra cho xã hội, chính phủ đã thực hiện một số biện pháp chống lại loại tội phạm này và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thủ tướng Hun Manet cũng kêu gọi chính quyền các cấp và mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay xóa bỏ nạn lừa đảo trực tuyến nhằm khôi phục hình ảnh của Campuchia trên trường quốc tế.

Hàng trăm người đã kéo theo vali, màn hình máy tính và đồ đạc khi họ bỏ chạy khỏi một trung tâm lừa đảo mạng bị nghi ngờ ở thành phố ven biển Sihanoukville của Campuchia. Ảnh: AFP.

Cũng trong ngày 17/1, Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia cho biết, Trung Quốc đã kêu gọi Campuchia tăng cường hành động chống lại tội phạm lừa đảo trực tuyến sau khi số vụ công dân Trung Quốc mất tích hoặc mất liên lạc tại Vương quốc này gia tăng.

Theo thông báo được đăng tải trên kênh WeChat của đại sứ quán vào ngày 17 tháng 1 năm 2026, Trong cuộc gặp Bộ trưởng Nội vụ và Ngoại giao Phnom Penh, Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Uông Văn Bân nói rằng, các hành vi phạm tội như lừa đảo trực tuyến, giam giữ trái phép và hoạt động tội phạm xuyên quốc gia “gây trở ngại nghiêm trọng” cho việc tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Ông Uông tuyên bố rằng điều này đi ngược lại mối quan hệ giữa Campuchia và Trung Quốc, đồng thời kêu gọi chính quyền mạnh tay hơn nữa trấn áp các tội phạm liên quan đến giam giữ trái phép, hành hung bạo lực và lừa đảo trực tuyến nhắm vào công dân Trung Quốc.

Thanh Vân

Nguồn Thestar, Kiripost.