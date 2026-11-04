Cải cách hành chính, mở rộng cơ hội tiếp cận chính sách an sinh cho người dân

Từ đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đến đưa dịch vụ công về tận thôn, xã Lĩnh Toại đang từng bước đổi mới phương thức phục vụ, tháo gỡ những rào cản trong tiếp cận dịch vụ công. Những cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn tạo điều kiện để người cao tuổi, người yếu thế và các hộ có hoàn cảnh khó khăn thuận lợi hơn trong thực hiện thủ tục, tiếp cận các chính sách an sinh xã hội.

Các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân cài đặt VNeID tại nơi cư trú.

Đưa dịch vụ công đến gần người dân

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Lĩnh Toại, chị Đặng Thị Vui, ở thôn Mậu Yên, đến thực hiện các thủ tục liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Việc giải quyết đồng thời các thủ tục giúp gia đình tiết kiệm thời gian, công sức đi lại, đồng thời bảo đảm trẻ được hoàn thiện giấy tờ cần thiết để tiếp cận các quyền lợi về cư trú và chăm sóc sức khỏe.

Từ những nhu cầu thiết thực của người dân, xã Lĩnh Toại xác định cải cách hành chính phải gắn với nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Bên cạnh duy trì hoạt động của trung tâm PVHCC, xã chú trọng công khai, minh bạch thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Hiện xã công khai 363 thủ tục hành chính, trong đó có 298 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 65 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần. Danh mục thủ tục, quy trình và hướng dẫn được niêm yết tại trung tâm, đăng tải trên trang thông tin điện tử, tích hợp mã QR để người dân thuận tiện tra cứu. Cách làm này giúp người dân chủ động chuẩn bị hồ sơ, nắm rõ quy trình, hạn chế việc đi lại nhiều lần do thiếu giấy tờ hoặc chưa hiểu rõ yêu cầu.

Điểm mới đáng chú ý là xã triển khai mô hình dịch vụ công lưu động, đưa cán bộ đến các thôn hỗ trợ người dân ngay tại nơi cư trú. Đối tượng được quan tâm là người cao tuổi, người yếu thế, người hạn chế kỹ năng sử dụng thiết bị điện tử hoặc gặp khó khăn trong đi lại. Tại các đợt lưu động, người dân được hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, nộp hồ sơ trực tuyến và thực hiện một số thủ tục thiết yếu. Với những thủ tục phù hợp, kết quả còn được trả tại nhà, góp phần giảm chi phí và công sức cho người dân.

Trong 10 tháng năm 2026, xã đã tổ chức 6 đợt dịch vụ công lưu động, hỗ trợ 909 lượt người và tiếp nhận 53 hồ sơ. Dù số lượng hồ sơ tiếp nhận tại các đợt lưu động chưa lớn, mô hình đã góp phần đưa dịch vụ công đến gần hơn với những người còn hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ, tạo điều kiện để họ được hướng dẫn trực tiếp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục.

Đối với công tác an sinh xã hội và giảm nghèo, cách làm này có ý nghĩa thiết thực. Khi được hướng dẫn cụ thể, người dân có thêm điều kiện hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục cần thiết để tiếp cận chính sách theo quy định. Việc hỗ trợ ngay tại cơ sở cũng góp phần hạn chế tình trạng người dân bỏ dở thủ tục do không biết cách kê khai, nộp hồ sơ hoặc gặp khó khăn khi di chuyển đến trung tâm.

Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

Cùng với đổi mới phương thức phục vụ, xã Lĩnh Toại tập trung nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, đẩy mạnh số hóa và thanh toán trực tuyến. Kết quả thực hiện cho thấy những chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính. Từ ngày 1/1 đến ngày 10/10/2026, Trung tâm PVHCC xã đã tiếp nhận tổng cộng 7.756 hồ sơ, trong đó có 7.715 hồ sơ trực tuyến, chiếm 99,47%; 15 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và 26 hồ sơ chuyển kỳ trước. Trong số hồ sơ đã giải quyết, có 5.341 hồ sơ trước hạn, chiếm 69,6%; 2.245 hồ sơ đúng hạn, chiếm 29,2%; 89 hồ sơ trễ hạn, chiếm 1,2%. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn đạt 98,8%. Tại thời điểm báo cáo, xã còn 98 hồ sơ đang giải quyết, đều trong thời hạn quy định.

Đáng chú ý, xã thực hiện số hóa 100% hồ sơ đầu vào và kết quả đầu ra theo báo cáo; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 99,4%. Việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tài khoản định danh điện tử trong giải quyết các thủ tục có liên quan góp phần giảm yêu cầu người dân xuất trình lại những giấy tờ, thông tin đã có trong hệ thống.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công hướng dẫn người dân lựa chọn các dịch vụ công trực tuyến.

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao cho thấy người dân từng bước thích ứng với phương thức giải quyết thủ tục trên môi trường số. Đây cũng là cơ sở để chính quyền tiếp tục đơn giản hóa quy trình, nâng cao tính công khai, minh bạch và giảm thời gian chờ đợi. Đối với người có hoàn cảnh khó khăn, việc giảm chi phí đi lại, hạn chế phát sinh giấy tờ và được hướng dẫn kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tiếp cận các chính sách hỗ trợ.

Bên cạnh đó, xã quan tâm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân. Trong 10 tháng, trung tâm tiếp nhận 16 phản ánh, kiến nghị; đã trả lời 12 nội dung, 2 nội dung trùng lặp hoặc không phù hợp và 2 nội dung không thuộc thẩm quyền hoặc chưa đáp ứng điều kiện tiếp nhận, được hướng dẫn theo quy định; không còn phản ánh, kiến nghị tồn đọng, quá hạn xử lý.

Tháo gỡ rào cản, bảo đảm người dân được tiếp cận chính sách

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính tại Lĩnh Toại vẫn còn một số hạn chế. Trong 10 tháng, có 89 hồ sơ giải quyết trễ hạn; một số lỗi phát sinh trong quá trình đồng bộ dữ liệu, chuyển hồ sơ giữa các bộ phận. Hệ thống phần mềm dùng chung và kết nối với phần mềm chuyên ngành có thời điểm chưa ổn định; việc phối hợp giữa trung tâm với các bộ phận chuyên môn đôi lúc chưa chặt chẽ.

Đáng lưu ý, một bộ phận người cao tuổi còn lúng túng khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, từ đăng nhập tài khoản, kê khai thông tin đến nộp hồ sơ. Thực tế này cho thấy, nếu chỉ mở rộng dịch vụ công trực tuyến mà thiếu hướng dẫn trực tiếp, những người hạn chế kỹ năng số vẫn có thể gặp khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Vì vậy, cải cách hành chính gắn với an sinh xã hội không chỉ dừng ở việc tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến hay đầu tư trang thiết bị, mà quan trọng hơn là bảo đảm người dân có thể tiếp cận và sử dụng dịch vụ thuận lợi. Với người cao tuổi, người yếu thế và các hộ có hoàn cảnh khó khăn, sự hỗ trợ trực tiếp, hướng dẫn dễ hiểu và phương thức tiếp nhận linh hoạt có ý nghĩa thiết thực trong việc tháo gỡ rào cản.

Từ công khai thủ tục, đẩy mạnh số hóa đến đưa dịch vụ công về tận thôn, xã Lĩnh Toại đang từng bước đổi mới cách thức phục vụ theo hướng gần dân, thuận tiện và thiết thực hơn. Khi những rào cản về thủ tục, khoảng cách địa lý và kỹ năng công nghệ từng bước được tháo gỡ, người dân có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ công, thực hiện quyền lợi và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội theo quy định. Đây cũng là nền tảng để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ, lấy người dân làm trung tâm trong mọi hoạt động.

Bài và ảnh: Phương Nga