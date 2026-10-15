Cách nhập hàng Trung Quốc giá rẻ, tối ưu vốn trong kinh doanh

Trong hoạt động kinh doanh thương mại, để nhập hàng Trung Quốc giá rẻ và tối ưu được giá vốn (tổng chi phí từ giá gốc sản phẩm đến khi hàng được vận chuyển về kho) chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều chi phí trung gian như cước vận chuyển, phí thanh toán, chi phí làm thủ tục Hải Quan và các khoản phụ phí phát sinh. Bài viết này sẽ chia sẻ cách nhập hàng Trung Quốc giá rẻ, giảm bớt chi phí giá vốn cho doanh nghiệp.

Cách nhập hàng Trung Quốc giá rẻ để tối ưu giá vốn

Chọn đúng kênh nhập hàng tận gốc

Sàn 1688.com: Là kênh tối ưu để nhập hàng sỉ tận gốc từ nhà sản xuất hoặc xưởng lớn. Giá rẻ hơn Taobao từ 30-50%, mua số lượng càng lớn giá càng rẻ.

Alibaba.com: Phù hợp nếu bạn nhập số lượng rất lớn, làm việc trực tiếp với nhà máy để sản xuất riêng (OEM) hoặc đàm phán hợp đồng quốc tế.

Taobao / Tmall (B2C / C2C): Phù hợp khi doanh nghiệp muốn săn mẫu mới, mua hàng độc lạ, hoặc test thử mẫu (sample) số lượng ít trước khi xuống đơn sỉ lớn ở 1688.

Chợ đầu mối Trung Quốc (Quảng Châu, Thâm Quyến...): Dành cho người có vốn lớn, có thể trực tiếp đi đánh hàng để sờ tận tay, kiểm tra chất lượng và ép giá với xưởng.

Tối ưu giá mua và năng lực thương lượng với nhà cung cấp

Sử dụng quy tắc kết hợp các kênh nhập hàng: Dùng Taobao để tìm mẫu hot trend trước, sau đó lấy hình ảnh đó tra cứu bằng hình ảnh (tìm kiếm bằng ảnh) trên 1688 để tìm đúng xưởng sản xuất gốc.

Mua theo mốc số lượng: Sàn 1688 luôn chia các mốc giá theo số lượng đặt mua (ví dụ: mua 10 cái giá khác, mua 100 cái giá giảm sâu hơn). Hãy gom đơn hoặc tính toán chuẩn số lượng để chạm mốc giá thấp nhất mà không bị ôm hàng tồn quá nhiều.

Thương lượng trực tiếp với chủ xưởng (Wangwang): Nhắn tin qua chat của shop trên 1688 để xin giảm giá thêm (đặc biệt khi mua đơn đầu tiên lớn), xin miễn phí vận chuyển nội địa Trung Quốc (free ship từ xưởng đến kho Trung Quốc), hoặc xin tặng kèm phụ kiện/hàng mẫu.

Tối ưu chi phí vận chuyển và các khoản phí liên quan

Tối ưu phí vận chuyển nội địa Trung: Các xưởng ở cùng tỉnh hoặc gần kho tập kết tại Trung Quốc (thường là Quảng Châu hoặc Bằng Tường) sẽ có phí ship nội địa rẻ hoặc được miễn phí nếu đạt đơn tối thiểu.

Chọn đơn vị ký gửi/vận chuyển uy tín: Nếu không tự làm được thủ tục hải quan, hãy dùng các đơn vị trung gian/vận chuyển chuyên tuyến Trung - Việt có bảng giá niêm yết rõ ràng theo kg/khối).

Gom đơn (đóng kiện): Yêu cầu kho Trung Quốc gom hàng từ nhiều shop lại đóng chung vào một bao/kiện để tối ưu cước vận chuyển cân nặng hoặc thể tích về Việt Nam.

Cân đối giữa đường bộ và đường biển: Với hàng thời trang, hàng kích thước vừa và nhỏ, hàng cần gấp nên đi đường bộ (nhanh từ 5-9 ngày). Hàng cồng kềnh, nặng, không gấp (đồ decor, nội thất, máy móc) đặc biệt là ở khu vực HCM nên chọn đường biển để giảm giá vốn vận chuyển.

Cân nhắc dịch vụ nhập hàng Trung Quốc trọn gói/ủy thác

Đối với các đơn vị chưa có bộ phận chuyên trách hoặc có kinh nghiệm về đàm phán ngoại thương và thủ tục xuất nhập khẩu, việc hợp tác với các công ty nhập khẩu uy tín là giải pháp hiệu quả. Điều này giúp doanh nghiệp tối ưu giá vốn, chi phí quản lý, hạn chế sai sót chứng từ và chủ động tiến độ hàng về.

Vì sao dịch vụ nhập hàng trọn gói/ủy thác có thể giúp tối ưu giá vốn?

Hỗ trợ tìm kiếm và thương lượng với nhà cung cấp

Các công ty logistics chuyên nghiệp sở hữu đội ngũ nhân sự am hiểu thị trường và ngôn ngữ bản địa, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm xưởng sản xuất tận gốc, trao đổi điều kiện mua hàng và thương lượng mức giá sỉ tốt nhất.

Phối hợp đồng bộ các công đoạn nhập khẩu

Các công ty Logistics thực hiện dịch vụ trọn gói liền mạch từ khâu đặt hàng, thanh toán quốc tế, làm chứng từ, thủ tục hải quan cho đến vận chuyển về kho. Việc phối hợp đồng bộ giúp cắt giảm các chi phí trung gian không cần thiết.

Minh bạch chi phí để chủ động tính giá bán

Sử dụng giải pháp nhập hàng Trung Quốc chính ngạch trọn gói và ủy thác nhập khẩu sẽ giúp doanh nghiệp chủ động dự toán tổng chi phí, nhận đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp để tối ưu bài toán tài chính và nghĩa vụ thuế. Từ đó có thể chủ động lên kế hoạch giá bán và triển khai bán hàng.

Uniship Logistics - Giải pháp hỗ trợ nhập hàng Trung Quốc giá rẻ cho doanh nghiệp

Là đơn vị có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhập hàng Trung Quốc, Uniship Logistics cung cấp giải pháp nhập hàng Trung Quốc chính ngạch trọn gói uy tín cho các doanh nghiệp, chủ shop tại Việt Nam.

Uniship Logistics hỗ trợ doanh nghiệp toàn bộ các công đoạn: từ khảo sát nhà cung cấp, đàm phán giá mua, kiểm đếm chất lượng hàng hóa tại kho Trung Quốc đến kê khai hải quan và vận chuyển nhanh chóng, an toàn về tận kho khách hàng. Cam kết báo giá minh bạch, bảo mật thông tin nguồn hàng, có bảo hiểm hàng hóa lên tới 100% giá trị thương mại. Uniship Logistics mang đến giải pháp nhập khẩu an toàn, tối ưu chi phí cho đối tác.

Nhập hàng Trung Quốc giá rẻ một cách bền vững không nằm ở việc chọn sản phẩm giá thấp nhất, mà là bài toán tối ưu tổng giá vốn kinh doanh. Kiểm soát tốt chi phí vận chuyển, dự toán đầy đủ phụ phí và lựa chọn đối tác dịch vụ trọn gói phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.