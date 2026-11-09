Thuê xe 16 chỗ đón sân bay có lái xe trọn gói, giá từ 800.000 đồng tại Kim Khôi

Thuê 16 chỗ đón tại sân bay là giải pháp lý tưởng cho đoàn đông người, khách du lịch có nhiều hành lý hoặc cần di chuyển ngay sau khi hạ cánh. Dịch vụ cho thuê xe 16 chỗ đón sân bay có lái xe tại TP.HCM của Kim Khôi sẽ hỗ trợ tư vấn theo số khách, hành lý, lịch bay và điểm đến thực tế.

Khi nào nên thuê xe 16 chỗ đón sân bay?

Xe 16 chỗ thích hợp với đoàn khách cần di chuyển cùng nhau, muốn tập trung hành lý trên một phương tiện và chủ động hơn về thời gian đón. Cụ thể:

• Gia đình, nhóm bạn đông người có nhiều hành lý, muốn đi chung xe sau khi hạ cánh, để hạn chế chia nhỏ giữa nhiều xe.

• Đoàn công ty, chuyên gia đi công tác, hội nghị hoặc đón đối tác tại sân bay.

• Khách du lịch, khách quốc tế thuận tiện di chuyển về khách sạn, điểm tham quan hoặc đi tỉnh.

• Đoàn có nhiều điểm đến như ghé văn phòng, khách sạn hoặc nhiều địa điểm trong cùng hành trình.

Xe 16 chỗ phù hợp đón đoàn đông người tại sân bay, đặc biệt khi có nhiều hành lý.

2 dòng xe 16 chỗ đưa đón sân bay cho thuê tại Kim Khôi

Kim Khôi hiện phục vụ 02 dòng xe 16 chỗ là Ford Transit và Hyundai Solati, lý tưởng cho nhu cầu đưa đón sân bay, du lịch, công tác và di chuyển liên tỉnh. Tùy số lượng khách, hành lý và lịch trình, khách hàng sẽ được tư vấn loại xe phù hợp.

• Ford Transit: Xe có không gian cabin rộng, ghế ngồi bố trí hợp lý, tối ưu cho gia đình, đoàn công tác hoặc nhóm khách có lượng hành lý không quá nhiều.

• Hyundai Solati: Khoang xe cao, rộng và thoáng, tạo cảm giác thoải mái hơn. Dòng xe này phù hợp với đoàn khách đông, khách quốc tế hoặc nhóm cần nhiều không gian cho hành lý.

Do đó, khi đặt thuê xe 16 chỗ đón sân bay, khách cung cấp số lượng người, số vali và hành lý cồng kềnh nếu có. Kim Khôi dựa trên nhu cầu thực tế để tư vấn dòng xe phù hợp, tránh tình trạng đủ chỗ ngồi nhưng thiếu không gian chứa hành lý.

Ford Transit và Hyundai Solati mang đến lựa chọn phù hợp cho từng quy mô đoàn khách cần đón tiễn sân bay.

Kim Khôi - Dịch vụ thuê xe 16 chỗ đón sân bay có tài xế, giá tốt

Bên cạnh việc lựa chọn đúng dòng xe, trải nghiệm đón sân bay phụ thuộc nhiều vào tài xế, khả năng điều phối và cách xử lý khi lịch bay thay đổi. Kim Khôi hỗ trợ xuyên suốt từ khâu tiếp nhận lịch trình, tư vấn xe, sắp xếp tài xế đến khi kết thúc chuyến đi.

Xe được kiểm tra trước mỗi chuyến

Các dòng xe 16 chỗ như Ford Transit, Hyundai Solati được giữ sạch sẽ, máy lạnh hoạt động ổn định và kiểm tra định kỳ trước khi phục vụ khách.

Lái xe có kinh nghiệm chạy sân bay

Tài xế quen các tuyến từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm TP.HCM và nhiều tỉnh lân cận, hỗ trợ đón khách theo thời gian, địa điểm đã thống nhất.

Điều phối theo lịch bay thực tế

Khách cung cấp ngày bay, số hiệu chuyến bay, giờ hạ cánh, số lượng người và hành lý để Kim Khôi chủ động sắp xếp xe và thời gian đón phù hợp.

Hỗ trợ thay đổi lịch 24/24

Khi chuyến bay thay đổi giờ, khách đổi điểm đón hoặc phát sinh thêm yêu cầu, Kim Khôi tiếp nhận qua Hotline/Zalo 081 8888 048 để hỗ trợ điều chỉnh lịch xe.

Báo giá rõ ràng, hỗ trợ xuất VAT

Chi phí thuê xe 16 chỗ đón sân bay sẽ được tư vấn theo hành trình thực tế, số điểm đón trả và thời gian sử dụng. Với khách hàng doanh nghiệp, Kim Khôi hỗ trợ xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu.

Đội xe Kim Khôi được chuẩn bị sạch sẽ, tài xế chủ động theo dõi lịch trình và thời gian đón khách.

Giá thuê và hành trình đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất

Giá thuê xe 16 chỗ đón sân bay có tài xế tại Kim Khôi chỉ từ 800.000 đồng/chuyến, tùy điểm đón trả, quãng đường, thời gian sử dụng, số điểm ghé và hình thức một chiều hay khứ hồi. Chi phí thuê cho các chuyến đi tỉnh hoặc lịch trình nhiều ngày sẽ được tư vấn theo hành trình thực tế.

Ngoài ra, từ sân bay Tân Sơn Nhất, Kim Khôi phục vụ nhiều tuyến phổ biến như:

• Nội thành gồm phường Sài Gòn, phường Bến Thành, phường Bàn Cờ, phường Gia Định, phường Thủ Đức,...

• Khách sạn, văn phòng, trung tâm hội nghị

• Các khu vực lân cận như phường Dĩ An, phường Tân Đông Hiệp, phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, Rạch Dừa.

• Các tuyến đường dài như Lâm Đồng, Khánh Hòa và nhiều tỉnh miền Tây.

Để được báo giá chính xác, khách cung cấp trước số hiệu chuyến bay, giờ hạ cánh, số khách, hành lý và điểm đến.

Giá thuê xe 16 chỗ đón sân bay Kim Khôi chỉ từ 800.000 đồng/chuyến tùy hành trình.

Với đội xe 16 chỗ, tài xế kinh nghiệm và hỗ trợ điều phối 24/24, thuê xe 16 chỗ Kim Khôi sẽ là giải pháp tối ưu và lý tưởng cho khách lẻ, gia đình, đoàn công tác và doanh nghiệp cần di chuyển trong TP.HCM hoặc đi tỉnh.