Giày bảo hộ moto: Chọn đúng cho đi phố và đi tour

Khi chọn giày bảo hộ moto, người mua cần cân nhắc cả khả năng bảo vệ và sự thoải mái khi sử dụng. Người thường đi lại trong phố và phải đi bộ nhiều sẽ có cách chọn khác với người chạy tour đường dài. Ngoài ra, chất liệu, độ ôm chân và khả năng chống trượt cũng là những yếu tố cần kiểm tra trước khi mua.

Đi phố và đi tour nên chọn giày thế nào?

Nếu chủ yếu đi làm hoặc di chuyển trong phố, người mua có thể ưu tiên giày bảo hộ gọn, dễ đi bộ và thuận tiện khi lên xuống xe. Với các mẫu dáng sneaker, phần gia cố ở mũi, gót và mắt cá vẫn là những chi tiết cần kiểm tra. Giày cổ thấp thường linh hoạt hơn khi đi lại, nhưng che chắn ít hơn giày cổ cao.

Với những chuyến tour dài, nên chọn giày giữ chân ổn định và có đế bám tốt. Khi xem các mẫu touring hoặc cổ lửng, người mua cần thử độ ôm chân và cảm giác khi mang lâu. Nếu thường đi mưa, cần chú ý thêm khả năng chống nước; còn trong thời tiết nóng, độ thoáng của giày sẽ ảnh hưởng nhiều đến sự thoải mái.

Giày địa hình và giày đi đường đua lại được thiết kế cho những hoạt động chuyên biệt. Người mua cần cân nhắc kỹ độ cứng, trọng lượng và sự thuận tiện khi đi bộ nếu muốn dùng những mẫu này hằng ngày. Đặc biệt, thiết kế ưu tiên bảo vệ ở mức cao có thể khiến giày kém linh hoạt và gây bất tiện khi di chuyển ngoài xe.

Giày bảo hộ moto có các vị trí gia cố khác với giày thông thường.

Kiểm tra khả năng bảo vệ trên từng mẫu giày

Sau khi chọn được kiểu giày, người mua cần xem kỹ cấu tạo ở mũi, gót và mắt cá. Tùy mẫu, những vị trí này có thể được bổ sung vật liệu bảo vệ; phần tiếp xúc với cần số cũng có thể có lớp gia cố riêng. Giá bán hay vẻ ngoài cứng cáp chưa phản ánh đầy đủ khả năng bảo vệ.

Với sản phẩm được giới thiệu đáp ứng EN 13634, người mua cần đối chiếu đúng mã giày với thông tin chứng nhận. Đây là tiêu chuẩn dành cho giày bảo hộ người lái moto. Không nên mặc định mọi mẫu có chữ CE đều đạt cùng mức bảo vệ; giày chuyên dụng cũng không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ chấn thương.

Các vị trí gia cố trên giày bảo hộ moto cần được kiểm tra trước khi lựa chọn.

Đế giày và khả năng chống nước

Độ bám của đế ảnh hưởng đến độ vững khi chống chân, nhất là trên mặt đường ẩm hoặc có sỏi. Khi thử, nên kiểm tra cả rãnh đế, độ cứng, độ dày và cảm giác khi sang số, đạp phanh sau. Một đôi giày bảo vệ tốt vẫn phải cho phép người lái điều khiển xe thuận tiện.

Với giày chống nước, cần xem thông tin của đúng mẫu và chú ý thiết kế cổ, khóa giày. Nước vẫn có thể tràn qua cổ khi mưa lớn. Người mua nên xem kỹ lớp lót, độ thoáng và thông tin chống nước để chọn theo thời tiết thường gặp.

Kiểm tra rãnh đế và khả năng chống nước khi chọn giày bảo hộ moto.

Thử giày trong tư thế lái xe

Cỡ giày có thể khác nhau giữa các thương hiệu. Người mua nên đo cả hai bàn chân, đối chiếu bảng size của mẫu định mua và mang loại tất thường dùng khi đi xe.

Khi thử, giày cần ôm chắc chân mà không gây đau ở mũi, mu bàn chân hoặc mắt cá. Gót chân không nên trượt lên xuống nhiều lúc bước đi. Dây buộc hoặc khóa giày cần ôm chắc chân, không bị tuột hay vướng khi di chuyển.

Sau vài phút đi lại, nên thử ngồi ở tư thế lái xe, gập cổ chân và thao tác sang số, phanh sau nếu có điều kiện. Nếu bị đau, tê hoặc cấn mạnh, người mua nên thử cỡ hoặc phom khác. Đường may, chỗ nối thân với đế và thao tác đóng mở khóa cũng cần được kiểm tra.

Thử giày trực tiếp giúp kiểm tra độ vừa vặn của giày khi thao tác lái xe.

Chọn mua giày bảo hộ moto tại BigBike

Tại TP.HCM, BigBike cung cấp nhiều mẫu giày bảo hộ moto phục vụ nhu cầu đi phố và touring, với các thương hiệu như Komine, Scoyco và ILM. Người mua có thể tham khảo danh mục giày bảo hộ moto để so sánh kiểu dáng, chất liệu, mức giá và các chi tiết bảo vệ trước khi lựa chọn.

Khi mua giày, khách hàng nên kiểm tra bảng size, chính sách bảo hành và đổi trả của từng sản phẩm. Những người thường xuyên chạy tour có thể ưu tiên giày cổ cao, ôm chắc chân và phù hợp điều kiện thời tiết. Trong khi đó, người đi phố và phải đi bộ nhiều nên cân nhắc các mẫu gọn nhẹ, thuận tiện khi sử dụng hằng ngày.

Khách hàng có thể liên hệ BigBike qua hotline 0906 902 404 để hỏi mẫu giày, kích cỡ còn hàng và chính sách bán hàng. Nếu muốn thử trực tiếp, có thể ghé cửa hàng tại 79/30/52 Âu Cơ, Phường Hòa Bình, TP.HCM, sau khi xác nhận tình trạng hàng với shop.

Giày bảo hộ moto tại BigBike có nhiều kiểu dáng khác nhau.

Trước khi mua, người dùng có thể liên hệ hotline 0906 902 404 để hỏi mẫu, cỡ giày còn hàng và chính sách bán hàng của BigBike. Khách hàng tại TP.HCM có thể ghé cửa hàng để tham khảo và thử các mẫu còn hàng trước khi quyết định mua.