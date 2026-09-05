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Các trường học trên địa bàn xã Thiệu Hóa khai giảng năm học mới

Thanh Mai (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5/9, cùng với các trường học trên cả nước, 18 điểm trường chính và phân hiệu trên địa bàn xã Thiệu Hóa tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. 

Các trường học trên địa bàn xã Thiệu Hóa khai giảng năm học mới

Sáng 5/9, cùng với các trường học trên cả nước, 18 điểm trường chính và phân hiệu trên địa bàn xã Thiệu Hóa tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Các trường học trên địa bàn xã Thiệu Hóa khai giảng năm học mới

Lãnh đạo xã Thiệu Hóa cùng thầy và trò Trường Tiểu học Vạn Hà thực hiện nghi thức chào cờ trong lễ khai giảng.

Năm học 2026-2027, xã Thiệu Hóa có 6 trường công lập, 271 lớp, nhóm lớp với 8.999 học sinh. Đây là năm học đầu tiên các nhà trường thực hiện mô hình tổ chức mới sau sắp xếp.

Lễ khai giảng năm nay được tổ chức theo chương trình chung của cả nước. Thầy và trò tại các điểm trường cùng theo dõi chương trình khai giảng trực tuyến, thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và đón tiếng trống khai trường, hòa chung không khí ngày hội đến trường với học sinh trên mọi miền Tổ quốc.

Các trường học trên địa bàn xã Thiệu Hóa khai giảng năm học mới

Với khí thế phấn khởi của ngày khai trường, thầy và trò các nhà trường trên địa bàn xã bước vào năm học mới, quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục.

Thanh Mai (CTV)

Từ khóa:

#Xã Thiệu Hóa #Trường học #Khai giảng năm học mới #Chương trình #Thi đua dạy tốt #Nhà trường #tổ chức #Học sinh #Trực tuyến #cả nước

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