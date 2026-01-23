Các nhà lãnh đạo EU họp thượng đỉnh về Greenland

Ngày 23/1 theo giờ Việt Nam, Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại Brussels để thảo luận về cách phản ứng trước các yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát Greenland.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa phát biểu trước các phóng viên sau hội nghị thượng đỉnh. Ảnh Euronews..

Phát biểu kết thúc hội nghị thượng đỉnh bất thường tại Brussels, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa nói: “Chúng tôi tin rằng mối quan hệ giữa các đối tác và đồng minh nên được quản lý một cách thân thiện và tôn trọng”. Ông nhấn mạnh: “Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích của mình và sẽ tự vệ, bảo vệ các quốc gia thành viên, công dân và các doanh nghiệp của mình trước bất kỳ hình thức cưỡng ép nào. EU có đủ sức mạnh và công cụ để làm điều đó, và sẽ sử dụng khi cần thiết”.

Đứng cạnh ông, bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, cho biết khối này đã “thành công” trong việc đẩy lùi các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của ông Trump bằng cách “kiên quyết, không leo thang và quan trọng nhất là rất đoàn kết”. Bà Von der Leyen sau đó kêu gọi EU tăng cường “sức mạnh kinh tế”, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và trở nên độc lập hơn so với Mỹ.

Các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của EU ở Brussels. Ảnh: Dpa

Tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ngày 23/1, các nhà lãnh đạo châu Âu đã thở phào nhẹ nhõm sau khi Tổng thống Trump nhượng bộ về vấn đề Greenland khi rút lại kế hoạch áp thuế bổ sung đối với 8 nước châu Âu sau cuộc gặp với tổng thư ký NATO Mark Rutte. Cac nhà lãnh đạo EU lo ngại rằng việc phát động một cuộc đối đầu ăn miếng trả miếng với Washington có thể gây ra thiệt hại kinh tế khôn lường và làm đổ vỡ những nỗ lực chung nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Mặc dù đã tránh được kịch bản xấu nhưng chi tiết về thỏa thuận khung do tổng thư ký NATO Mark Rutte làm trung gian vẫn chưa được công bố, làm dấy lên nghi ngờ rằng cuộc xung đột về Greenland có thể vẫn chưa kết thúc. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết “Chúng tôi vẫn hết sức cảnh giác và sẵn sàng sử dụng các công cụ của mình nếu có thêm mối đe dọa nào nữa”.

Ngày 22/1, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Giuseppe Cavo Dragone cho biết NATO đã lên kế hoạch cho các hoạt động diễn tập và huấn luyện quân sự tại khu vực Bắc Cực trong những tháng tới song hiện chưa có hoạt động nào được lên lịch tại Greenland, trong khi NATO vẫn đang chờ định hướng chính trị. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau Hội nghị Tham mưu trưởng Quốc phòng NATO ở Brussels, Đô đốc Dragone cho biết: “Có một số cuộc diễn tập đã được lên kế hoạch trong thời gian tới tại Bắc Cực... nhưng không có cuộc nào diễn ra trực tiếp trên lãnh thổ Greenland. Như tôi đã đề cập, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) đang triển khai một số hoạt động diễn tập với sự phối hợp chặt chẽ của chúng tôi, nhưng không có hoạt động nào tại Greenland.”

Theo ông Dragone, các cuộc thảo luận liên quan đến Greenland và an ninh Bắc Cực hiện vẫn ở giai đoạn đầu, và NATO chưa nhận được chỉ đạo chính trị chính thức để bắt đầu công tác hoạch định quân sự chi tiết.

Thanh Vân

Euronews, Aa