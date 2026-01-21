EU “không khoan nhượng” về vấn đề Greenland

Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ) đã chứng kiến sự leo thang căng thẳng trực diện giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ, xoay quanh vấn đề Greenland. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo, Mỹ không được can thiệp vào Greenland, khẳng định phản ứng của châu Âu trước các đe dọa từ Tổng thống Donald Trump sẽ là “không khoan nhượng, thống nhất và tương xứng”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra ở Davos (Thụy Sĩ), ngày 20/1. Ảnh: European Commission.

Phát biểu trong bài diễn văn đặc biệt tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ngày 20/1, bà Von der Leyen nhấn mạnh, chủ quyền của Greenland là “không thể đem ra thương lượng”, đồng thời khẳng định EU sẽ thể hiện “sự đoàn kết hoàn toàn” với Greenland và đang lên kế hoạch tăng mạnh đầu tư của châu Âu vào hòn đảo tự quản ở vùng Bắc Cực của Vương quốc Đan Mạch này.

Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đang tái định hình mạnh mẽ quan hệ xuyên Đại Tây Dương, Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhận định “trật tự cũ đã chấm dứt” buộc châu Âu phải điều chỉnh để thích ứng với kiến trúc và thực tế an ninh mới. Cũng trong bài phát biểu, bà Leyen cảnh báo rằng các đề xuất áp đặt thêm thuế quan của Tổng thống Mỹ liên quan đến Greenland sẽ là “một sai lầm, đặc biệt là giữa các đồng minh lâu năm”.

Liên quan vấn đề Greenland, cùng ngày, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhấn mạnh rằng, châu Âu cần thể hiện “sự quyết đoán và tự tin” và bác bỏ “sự nhượng bộ” trước áp lực của Mỹ về tham vọng kiểm soát Greenland. Ông Tusk bày tỏ ủng hộ lập trường cứng rắn của châu Âu, nêu rõ: “Châu Âu không thể yếu đuối cả trước kẻ thù lẫn đồng minh. Nhượng bộ không mang lại kết quả gì. Sự quyết đoán và tự tin của châu Âu giờ trở thành điều cần thiết”.

Liên minh Châu Âu EU khẳng định sự đoàn kết hoàn toàn với Greenland. Ảnh: RTE.

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump xác nhận đã đồng ý tổ chức một cuộc họp với “các bên liên quan” ngay tại Davos để thảo luận về vấn đề Greenland. Ông Trump tái khẳng định Greenland có ý nghĩa then chốt đối với an ninh quốc gia Mỹ và ổn định toàn cầu, đồng thời cho rằng định hướng tiếp cận của Washington đối với khu vực này là “không thể đảo ngược”.

Theo kế hoạch, Tổng thống Trump sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Davos và tiến hành các cuộc tiếp xúc song phương với nhiều lãnh đạo châu Âu. Trong bối cảnh cả Washington và Brussel thể hiện lập trường rõ ràng về Bắc Cực, vấn đề Greenland đang nổi lên như một phép thử đối với quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong năm 2026.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Xinhua.