Các đội tuyển Đông Nam Á chạy đua chuẩn bị cho Asian Cup 2027; PSG hạ gục Man City, Real Madrid ngược dòng khó tin

Thể Công Viettel thua sát nút Persib Bandung trong trận cầu 2 thẻ đỏ tại Cúp C2 châu Á; Kịch tính ngày mở màn giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026; Cristiano Ronaldo áp đảo Lionel Messi trong cuộc bình chọn “Quả bóng vàng vĩ đại nhất mọi thời đại”... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (15/10).

Các đội tuyển Đông Nam Á chạy đua chuẩn bị cho Asian Cup 2027

Các đội tuyển Đông Nam Á đang tất bật chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027 bằng các trận giao hữu. Trong khi Indonesia chọn Jordan và Kuwait, Thái Lan tham gia King’s Cup với Oman và Tajikistan, còn Singapore đấu với Brazil và Paraguay mang nặng tính thương mại, thì đội tuyển Việt Nam lại sở hữu kế hoạch chạy đà thiết thực và chất lượng nhất khu vực.

Đội tuyển Việt Nam lên kế hoạch đá giao hữu với Nhật Bản vào ngày 30/12/2026. Ảnh: VFF

Cụ thể, trước khi bước vào giải đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ rà soát lực lượng qua các trận gặp Đài Loan và Kyrgyzstan trong tháng 11. Đáng chú ý, Việt Nam lên lịch đấu giao hữu với Nhật Bản vào ngày 30/12 để làm quen lối chơi tốc độ giống Hàn Quốc, và chạm trán Qatar vào ngày 5/1/2027 nhằm thích nghi với phong cách các đội Tây Á.

Thể Công Viettel thua sát nút Persib Bandung trong trận cầu 2 thẻ đỏ tại Cúp C2 châu Á

Làm khách trên sân Persib Bandung tối 14/10 tại bảng E AFC Champions League Two, Thể Công Viettel phải nhận thất bại sát nút 0-1. Dù nhập cuộc tự tin, đại diện Việt Nam để thủng lưới ở cuối hiệp một sau pha đá phạt đền thành công của Mariano Peralta Bauer.

Thể Công Viettel thua Persib Bandung với tỷ số 0-1. Ảnh: Thể Công-Viettel FC

Sang hiệp hai, trận đấu nóng lên với hai tấm thẻ đỏ lần lượt được rút ra cho Paulinho Martins (Thể Công Viettel) và Marc Klok (Persib Bandung). Dù rất nỗ lực dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, thầy trò HLV Velizar Popov vẫn bất lực trước hàng phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà, qua đó ngậm ngùi trắng tay ra về.

Kịch tính ngày mở màn giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026

Ngày 14/10, giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026 chính thức khởi tranh tại Vĩnh Long với nhiều diễn biến hấp dẫn.

Hà Nội Tasco Auto đứng đầu bảng xếp hạng khi giành 8 chiến thắng liên tiếp. Ảnh: CLB Bóng chuyền nữ Hà Nội Tasco Auto

Tâm điểm ngày mở màn là cuộc đối đầu kịch tính giữa Hà Nội Tasco Auto và Binh chủng Thông tin. Dù bị dẫn trước 2-1, đại diện Thủ đô với sự tỏa sáng của ngoại binh Brankica Mihajlovic đã lội ngược dòng thắng 3-2, nối dài chuỗi 8 trận bất bại để củng cố ngôi đầu bảng.

Trong khi đó, các ứng viên khác như Hóa chất Đức Giang Lào Cai và VTV Bình Điền Long An đều dễ dàng giành chiến thắng thuyết phục 3-0 lần lượt trước Geleximco Hưng Yên và Ngân hàng Công Thương. Ở trận đấu còn lại, LP Bank Ninh Bình vượt qua Xi măng Long Sơn Thanh Hóa với tỷ số 3-1 để vươn lên vị trí thứ tư.

Champions League rạng sáng 15/10: PSG hạ gục Man City, Real Madrid ngược dòng khó tin, Liverpool thắng “tennis”

Lượt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League tiếp tục chứng kiến những cơn mưa bàn thắng và các màn so tài đỉnh cao.

Dembele và Doue có màn trình diễn xuất sắc. Ảnh: PSG Inside

Trên sân Etihad, PSG đã tạo ra màn trình diễn bùng nổ để vùi dập chủ nhà Man City với tỷ số 4-2. Dù Erling Haaland ghi bàn thắng thứ 60 tại đấu trường châu Âu để thiết lập kỷ lục lịch sự tại CLB, cú đúp kiến tạo của Desire Doue cùng sự sắc bén của Ousmane Dembele đã giúp đại diện nước Pháp giành chiến thắng thuyết phục.

Endrick xuất sắc khi vào sân, tham gia 2/3 bàn cuối trận. Ảnh: RMCF

Trong khi đó, Real Madrid tạo nên màn ngược dòng kịch tính đến khó tin trên sân của Roma. Bị dẫn trước hai bàn trong phần lớn thời gian, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha bùng nổ mạnh mẽ với 3 bàn thắng chỉ trong vỏn vẹn 7 phút cuối trận nhờ công của Carlos Espi, Endrick và pha lập công ấn định 4-3 của Antonio Rudiger.

Trận đấu này cũng đánh dấu cột mốc 100 trận tại Champions League của Kylian Mbappe.

Liverpool có trận đấu tưng bừng. Ảnh: LFC

Ở một diễn biến khác, Liverpool trút giận lên chủ nhà LASK bằng chiến thắng tưng bừng 6-3. Tân binh đắt giá Bradley Barcola tỏa sáng rực rỡ khi lập cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp, kết hợp cùng các pha lập công của Ronald Araujo, Florian Wirtz và Jeremie Frimpong giúp The Kop lấy lại tinh thần mạnh mẽ.

Cristiano Ronaldo áp đảo Lionel Messi trong cuộc bình chọn “Quả bóng vàng vĩ đại nhất mọi thời đại”

Trong chiến dịch bình chọn danh hiệu “Quả bóng vàng xuất sắc nhất mọi thời đại” (BOAT) do ban tổ chức khởi xướng, Cristiano Ronaldo (phiên bản năm 2008) đang dẫn đầu tuyệt đối với 52% tổng số phiếu, xếp trên các mốc vĩ đại của Lionel Messi.

Danh sách 10 cầu thủ trong cuộc đua Quả bóng vàng xuất sắc nhất mọi thời đại (Ảnh: Ballon d’Or).

Dù màn trình diễn hủy diệt của CR7 trong năm 2008 hoàn toàn thuyết phục về chuyên môn, khoảng cách chênh lệch lớn này vẫn vấp phải nhiều tranh cãi. Nguyên nhân chính xuất phát từ quy định trả phí 1 euro cho mỗi lượt bình chọn, khiến cuộc thi vô tình biến thành “cuộc chiến tài chính” của các nhóm người hâm mộ và làm suy giảm tính trung lập vốn có của giải thưởng.

HS