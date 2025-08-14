Bứt tốc hạ tầng khu công nghiệp, đón làn sóng đầu tư mới

Thanh Hóa đang tăng tốc hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp (KCN), nổi bật là việc chuẩn bị khởi công 2 KCN do Công ty CP WHA Industrial Zone Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Cùng với việc phê duyệt nhiều quy hoạch KCN mới theo hướng hiện đại, xanh - thông minh, tỉnh đặt mục tiêu đón làn sóng FDI thế hệ mới, tạo cú hích cho tăng trưởng công nghiệp giai đoạn 2025-2030.

Thanh Hóa đang tạo mọi thuận lợi trong đầu tư hạ tầng KCN, thúc đẩy thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao (trong ảnh: KCN số 10 - Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đồng bộ, hiện đại ngang tầm khu vực).

Tạo thuận lợi “đón” nhà đầu tư chiến lược

KCN WHA Smart Technology - Thanh Hóa nằm trên địa bàn các xã Hoằng Sơn, Hoằng Phú, Hoằng Giang. Dự án có quy mô 178,51ha, tổng vốn đầu tư 1.320 tỷ đồng. Chỉ mới được chấp thuận chủ trương đầu tư vào cuối tháng 11/2024, dự án đã nhanh chóng được triển khai công tác giải phóng mặt bằng với sự quyết liệt, đồng bộ của chính quyền và sự đồng thuận cao của người dân. Đến nay, 173,7ha, trong đó toàn bộ diện tích giai đoạn 1 (66,2ha) đã được bàn giao mặt bằng sạch. Chính quyền địa phương, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) và các KCN tỉnh đang khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất thủ tục pháp lý để khởi công dự án trong tháng 9 tới đây.

Cùng với đó, KCN WHA Smart Technology 2 - Thanh Hóa cũng mới được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 14/5/2025, với quy mô 174,9ha, tổng vốn đầu tư 1.450 tỷ đồng, tương đương 58 triệu USD. Thời gian khởi công dự án dự kiến vào quý I/2026. Tuy nhiên, các đơn vị liên quan đang tích cực hỗ trợ chủ đầu tư tiến hành các thủ tục pháp lý nhanh nhất để có thể khởi công ngay trong tháng 10/2025.

Được biết, WHA là tập đoàn có kinh nghiệm vận hành nhiều KCN thông minh tại Thái Lan và Việt Nam (tại Nghệ An), với tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, logistics, hệ sinh thái công nghiệp khép kín và mô hình quản lý số hóa. Bà Hoàng Thị Huyền, Trưởng Phòng Hành chính Công ty CP WHA Industrial Zone Thanh Hóa cho biết: Với hệ sinh thái hơn 1.000 khách hàng toàn cầu, trong đó có nhiều tập đoàn lớn về logistics, ô tô, hóa dầu, điện tử, hàng tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe, dệt may..., WHA được kỳ vọng sẽ biến các KCN thành “thỏi nam châm” thu hút FDI công nghệ cao, tạo “cú hích” mới cho công nghiệp Thanh Hóa và giải quyết nhiều việc làm cho người lao động.

Được biết, ngay từ giai đoạn chuẩn bị, WHA đã cam kết phát triển dự án theo định hướng xanh - thông minh - công nghệ cao, tạo nền tảng hấp dẫn cho các nhà đầu tư thứ cấp Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ... trong các lĩnh vực điện tử, linh kiện ô tô, năng lượng sạch, vật liệu mới tìm đến. Đặc biệt, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ từ đầu như hệ thống giao thông nội khu, mạng lưới cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, viễn thông, trung tâm logistics và nhà máy điện mặt trời nội khu sẽ giúp giảm chi phí vận hành, tăng hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh cho nhà đầu tư thứ cấp.

Quy hoạch mới - hướng tới KCN thế hệ mới

Cùng với WHA Smart Technology, Thanh Hóa đang đồng thời mở rộng “bản đồ” KCN với nhiều dự án quy hoạch mới. Ngay trong những ngày đầu tháng 8 này, KCN Bắc Hoằng Hóa với quy mô 255,92ha, vốn đầu tư dự kiến hơn 2.300 tỷ đồng cũng đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết. Trước đó, trong tháng 5/2025, UBND tỉnh cũng phê duyệt quy hoạch KCN Lưu Bình có tổng diện tích 470ha, quy mô 29.000 lao động.

Điểm chung của các quy hoạch mới là chuyển từ “mở rộng diện tích” sang “nâng cao chất lượng hạ tầng”. Cùng với hạ tầng giao thông - điện - nước - viễn thông đồng bộ, nhiều KCN áp dụng tiêu chuẩn xanh, sử dụng năng lượng tái tạo, hệ thống xử lý chất thải tiên tiến, khu lưu trú công nhân, dịch vụ hỗ trợ, nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe của các nhà đầu tư công nghệ cao và doanh nghiệp xuất khẩu. Ban Quản lý KKTNS và các KCN tỉnh đang đóng vai trò “nhạc trưởng” trong việc thẩm định, hướng dẫn và giám sát quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo nền tảng vững chắc để Thanh Hóa trở thành điểm đến hàng đầu của dòng vốn FDI chất lượng.

Theo đại diện Ban Quản lý KKTNS và các KCN tỉnh, tiêu chí lựa chọn địa điểm của các tập đoàn công nghệ cao và doanh nghiệp FDI hiện nay đã thay đổi đáng kể. Thay vì chỉ chú trọng giá thuê đất hay ưu đãi, nhiều nhà đầu tư đặt “chất lượng hạ tầng” và “dịch vụ hỗ trợ” lên hàng đầu. Điều này đòi hỏi các địa phương phát triển KCN thế hệ mới - không chỉ có đất “sạch” mà còn sở hữu hạ tầng đồng bộ, môi trường đầu tư thông minh, xanh và bền vững. Mô hình này tích hợp hạ tầng kỹ thuật hiện đại, xử lý nước thải tiên tiến, giao thông và logistics kết nối thuận lợi, quản lý số hóa, dịch vụ một cửa, cùng nguồn năng lượng ổn định và tái tạo - những “điểm cộng” lớn trong mắt nhà đầu tư quốc tế.

Thanh Hóa hội tụ nhiều lợi thế vượt trội so với các địa phương trong khu vực, với vị trí cửa ngõ Bắc Trung bộ, kết nối trực tiếp với cảng nước sâu Nghi Sơn, tuyến đường bộ ven biển, cao tốc Bắc - Nam, đường sắt và sân bay Thọ Xuân. Hạ tầng sở hữu mạng lưới điện 500kV, 220kV; hệ thống cấp nước công suất lớn; dịch vụ logistics ven biển và cảng container hiện đại sắp hoàn thành. Các chính sách ưu đãi như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn tiền thuê đất, hỗ trợ giải phóng mặt bằng nhanh, chi phí lao động hợp lý cùng hệ thống cơ sở đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp cũng đang là những “điểm cộng” lớn. Những yếu tố này giúp các dự án hạ tầng KCN triển khai nhanh, đồng thời tăng sức hút đối với các tập đoàn từ Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Mỹ đang tìm kiếm điểm đến an toàn, chi phí cạnh tranh, môi trường chính trị ổn định và thủ tục đầu tư minh bạch.

Năm 2024, thu hút đầu tư FDI tiếp tục tăng trưởng, gấp 1,7 lần so với cùng kỳ. Riêng 7 tháng năm 2025, dòng vốn đăng ký mới và tăng thêm vào KKTNS và các KCN với nhiều dự án công nghệ cao, chế biến sâu và công nghiệp phụ trợ. Việc WHA và hàng loạt KCN mới được triển khai là bước đón đầu xu hướng dịch chuyển, khi các tập đoàn đa quốc gia dịch chuyển sản xuất sang các quốc gia Đông Nam Á. Sự cộng hưởng giữa tầm nhìn của nhà đầu tư quốc tế, quyết tâm của chính quyền và lợi thế tự nhiên - xã hội của tỉnh sẽ tạo nên “cú hích” mới, giúp Thanh Hóa không chỉ đón làn sóng FDI thế hệ mới, mà còn giữ chân và nâng tầm các nhà đầu tư truyền thống, hướng tới phát triển công nghiệp bền vững, giá trị gia tăng cao theo định hướng.

Bài và ảnh: Tùng Lâm