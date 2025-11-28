Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025

Ngày 28/11, Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và cập nhật thông tin về công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025. Tham dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Vũ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng gần 200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo của các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Vũ Thị Hương và các đại biểu dự lớp bồi dưỡng.

Tham dự lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã được nghe Trưởng phòng Tôn giáo, tín ngưỡng (Sở Dân tộc và Tôn giáo) Hồ Việt Anh truyền đạt các chuyên đề gồm: Pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và đất đai liên quan đến tôn giáo. Công tác nắm tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, việc phát hiện và xử lý các vấn đề phức tạp về tôn giáo; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý, vận động, tranh thủ chức sắc, chức việc.

Trưởng phòng Tôn giáo, tín ngưỡng (Sở Dân tộc và Tôn giáo) Hồ Việt Anh trình bày nội dung các chuyên đề tại lớp bồi dưỡng.

Thảo luận tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn công tác tín ngưỡng, tôn giáo, việc nhận diện và đấu tranh đối với hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật; một số hoạt động của hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới liên quan đến an ninh trật tự và những vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh...

Các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo các xã, phường trên địa bàn tỉnh cập nhật kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và những điểm mới trong quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của chính quyền 2 cấp.

Đồng thời, bồi dưỡng kỹ năng nắm tình hình, phát hiện và tham mưu, xử lý các vấn đề nhạy cảm, phức tạp về tôn giáo ngay tại cơ sở; nâng cao năng lực quản lý, xây dựng mối quan hệ phối hợp trong công tác vận động, tranh thủ chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo. Qua đó, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong tình hình mới và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Phan Nga