Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thực hiện dân chủ cơ sở

Sáng 22/9, Sở Nội vụ Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thực hiện dân chủ cơ sở năm 2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Sở Nội vụ Thanh Hóa cùng 370 đại biểu là lãnh đạo, công chức tham mưu việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại các ban, sở, ngành cấp tỉnh và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ và Tiến sĩ Phạm Thị Hồng, Phó Trưởng Ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam truyền đạt 3 chuyên đề: Quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở; nội dung, nhiệm vụ, biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường; những vấn đề đặt ra cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp. Giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm cung cấp cho các đại biểu những thông tin, điểm mới liên quan đến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, đây là dịp để các đại biểu chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn triển khai tại địa phương, đơn vị để cùng trao đổi, bàn bạc, tìm ra các giải pháp tốt hơn nhằm thực hiện hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tố Phương