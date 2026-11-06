Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Bộ trưởng Hegseth bảo vệ chương trình nghị sự quân sự của ông Trump

Thanh Vân
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth vừa tái khẳng định ủng hộ chương trình nghị sự quân sự của Tổng thống Donald Trump, tuyên bố Lầu Năm Góc sẽ không thay đổi các ưu tiên đã đề ra, đồng thời kêu gọi Quốc hội phê duyệt khoản ngân sách bổ sung ít nhất 350 tỷ USD nhằm tăng cường năng lực quân sự của nước này.

Bộ trưởng Hegseth bảo vệ chương trình nghị sự quân sự của ông Trump

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth vừa tái khẳng định ủng hộ chương trình nghị sự quân sự của Tổng thống Donald Trump, tuyên bố Lầu Năm Góc sẽ không thay đổi các ưu tiên đã đề ra, đồng thời kêu gọi Quốc hội phê duyệt khoản ngân sách bổ sung ít nhất 350 tỷ USD nhằm tăng cường năng lực quân sự của nước này.

Tin liên quan:

Bộ trưởng Hegseth bảo vệ chương trình nghị sự quân sự của ông Trump

Trong thông điệp video công bố ngày 5/11, ông Hegseth nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Mỹ, được Tổng thống Trump đổi tên thành Bộ Chiến tranh, đang tập trung trở lại vào nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến. Ông cho biết chính quyền đã xóa bỏ các chương trình về đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI), thay thế những lãnh đạo quân sự bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ, tăng cường năng lực răn đe toàn cầu và đẩy mạnh tuyển quân.

Theo ông Hegseth, khoản ngân sách bổ sung ít nhất 350 tỷ USD thông qua một dự luật hòa giải ngân sách là khoản đầu tư mang tính thế hệ, cần thiết để duy trì ưu thế quân sự của Mỹ trong bối cảnh thế giới tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ông kêu gọi tất cả các nghị sĩ Quốc hội ủng hộ đề xuất này, cho rằng việc tái thiết quân đội cần được tiếp tục bất kể những bất đồng chính trị liên quan đến chính sách của chính quyền.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng bảo vệ chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đồng thời khẳng định Washington quyết tâm ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Hegseth đang phải đối mặt với sức ép chính trị ngày càng lớn, trong đó có những nỗ lực của các nghị sĩ đảng Dân chủ nhằm luận tội ông. Bác bỏ các cáo buộc, ông cho rằng đây là những động thái mang động cơ chính trị nhằm làm suy yếu các đối thủ và khẳng định sẽ không lùi bước trước sức ép.

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Thomas Massie, đại diện bang Kentucky và là người công khai phản đối cuộc xung đột với Iran, đã đệ trình nghị quyết luận tội ông Hegseth hồi tháng 9. Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, nghị sĩ này tuyên bố sẽ thúc đẩy Hạ viện bỏ phiếu về các điều khoản luận tội ngay trong tuần tới, trừ khi ông Hegseth từ chức.

Những thông tin này xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Bộ trưởng Quốc phòng và các nghị sĩ thuộc cả hai đảng gia tăng liên quan đến hoạt động quân sự, tính minh bạch và chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, ngày 4/11, ông Trump bác bỏ khả năng thay đổi nhân sự lãnh đạo Lầu Năm Góc, khẳng định ông Hegseth đang hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thanh Vân

Từ khóa:

#Quân sự #Chương trình #Tổng thống donald trump #Lầu năm góc #Ngân sách #Năng lực #Bộ trưởng quốc phòng #Nghị sĩ #Chiến tranh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Iran công bố bản đồ 15 cơ sở quân sự tiềm năng tại châu Âu

Iran công bố bản đồ 15 cơ sở quân sự tiềm năng tại châu Âu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Căng thẳng giữa Iran và phương Tây tiếp tục gia tăng sau khi một tờ báo tại Tehran công bố bản đồ đánh dấu 15 cơ sở quân sự tiềm năng tại châu Âu, trong đó có nhiều căn cứ liên quan đến Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Động thái này...
NATO và Đức thúc đẩy hỗ trợ Ukraine trước thềm mùa Đông

NATO và Đức thúc đẩy hỗ trợ Ukraine trước thềm mùa Đông

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh mùa Đông đang đến gần và các cuộc tấn công đáp trả của Nga tiếp tục gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng Ukraine, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kêu gọi các đồng minh đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết hỗ trợ, trong khi Đức đề...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh