Bộ Tài chính: Xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp trong 1 ngày

Bộ Tài chính đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phối hợp với cơ quan thuế đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố, đề nghị chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phối hợp với cơ quan thuế khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời hạn xử lý thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp.

Cụ thể, trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể, Bộ Tài chính đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thực hiện xử lý hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp và gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp nhận được ý kiến của cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong thời hạn quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Đã giải thể” trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến.

Trường hợp không nhận được ý kiến của Cơ quan thuế trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh gửi thông tin, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Đã giải thể” trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn Cơ quan thuế có ý kiến theo quy định.

Đối với trường hợp doanh nghiệp không nộp hồ sơ đăng ký giải thể, thời hạn 180 ngày được tính kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp hoặc thông báo doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau thời hạn này, trường hợp không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và ý kiến phản đối bằng văn bản của Cơ quan quản lý thuế hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan khác, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang tình trạng “Đã giải thể”, tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sang tình trạng “Đã chấm dứt hoạt động” trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn.

Trường hợp phát sinh sự cố kỹ thuật hoặc giao dịch chưa được truyền/nhận kịp thời, Bộ Tài chính đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cơ quan thuế chủ động phối hợp và trao đổi thông tin bằng phương thức phù hợp. Bảo đảm cơ quan thuế thực hiện phản hồi trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin và cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh xử lý hồ sơ trong thời hạn theo quy định.

Theo VTV

Nguồn: https://vtv.vn/bo-tai-chinh-xu-ly-thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep-trong-1-ngay-100261012152111608.htm