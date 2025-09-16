Hotline: 0822.173.636   |

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tập huấn chuyên sâu chức danh thôn đội trưởng

Nguyễn Thanh Hải (CTV)
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16/9, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa khai mạc lớp bồi dưỡng chuyên sâu chức danh thôn đội trưởng, là thành viên Ban phát triển xây dựng nông thôn mới ở cấp thôn năm 2025.

Sáng 16/9, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa khai mạc lớp bồi dưỡng chuyên sâu chức danh thôn đội trưởng, là thành viên Ban phát triển xây dựng nông thôn mới ở cấp thôn năm 2025.

Tham gia lớp tập huấn có 152 đồng chí là thôn đội trưởng thuộc Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 -Triệu Sơn và khu vực 3 -Ngọc Lặc.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng được tiếp thu các nội dung về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; công tác tham mưu cho cấp ủy, chi bộ triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo nhiệm vụ động viên quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo về tuyển chọn công dân nhập ngũ; tổ chức triển khai thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương; thôn đội trưởng chỉ huy lực lượng dân quân phối hợp trong công tác bảo vệ và phòng, chống thiên tai...

Theo kế hoạch, trong tháng 9 này Bộ CHQS tỉnh sẽ hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho 680 đồng chí thôn đội trưởng trong toàn tỉnh.

Nguyễn Thanh Hải (CTV)

