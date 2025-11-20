Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa mở rộng phạm vi tổ chức hiến máu sang tỉnh Ninh Bình

Thuỳ Dung
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tại xã Yên Đồng, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng từ trái tim”.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa mở rộng phạm vi tổ chức hiến máu sang tỉnh Ninh Bình

Tại xã Yên Đồng, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng từ trái tim”.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa mở rộng phạm vi tổ chức hiến máu sang tỉnh Ninh Bình

Chương trình “Giọt hồng từ trái tim” tại tỉnh Ninh Bình trong tháng 11 dự kiến tiếp nhận hơn 1.500 đơn vị máu.

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình hiến máu tình nguyện được triển khai tại tỉnh Ninh Bình trong tháng 11/2025, đồng thời là bước đi quan trọng trong việc mở rộng phạm vi hiến máu ra các tỉnh lân cận, từng bước hiện thực hóa nhiệm vụ, chức năng vùng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 201 ngày 27/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại điểm hiến máu xã Yên Đồng, chương trình đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương và thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người dân tham gia hiến máu.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức tiếp nhận hơn 250 đơn vị máu đạt chuẩn, bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa mở rộng phạm vi tổ chức hiến máu sang tỉnh Ninh Bình

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị tổ chức tiếp nhận máu từ người hiến tình nguyện tại xã Yên Đồng, tỉnh Ninh Bình.

Theo kế hoạch, các điểm hiến máu tiếp theo do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình tổ chức trong tháng 11/2025 gồm: xã Tân Ninh, xã Cổ Lễ và phường Đông A. Dự kiến tiếp nhận thêm khoảng 1.300 đơn vị máu từ các điểm hiến máu này.

Thuỳ Dung

Từ khóa:

#Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa #Ninh bình #Hội Chữ thập đỏ tỉnh #Chương trình #Hiến máu tình nguyện #Thủ tướng chính phủ #Triển khai #mở rộng #Chính quyền địa phương #Quy hoạch

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh

Góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Thay đổi nhận thức về việc đọc sách và hình thành thói quen đọc sách trong học sinh là nhiệm vụ cấp bách đối với các cơ sở giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Với ý nghĩa đó, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai xây dựng mô hình...
Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Sổ liên lạc điện tử (SLLĐT) là một hệ thống phần mềm trực tuyến với nhiều tính năng hiện hữu giúp kết nối nhà trường, giáo viên và phụ huynh. Sau nhiều năm đưa vào sử dụng trong các trường học, thực tế nhiều tính năng của SLLĐT vẫn chưa được khai...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh