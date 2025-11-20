Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa mở rộng phạm vi tổ chức hiến máu sang tỉnh Ninh Bình

Tại xã Yên Đồng, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng từ trái tim”.

Chương trình “Giọt hồng từ trái tim” tại tỉnh Ninh Bình trong tháng 11 dự kiến tiếp nhận hơn 1.500 đơn vị máu.

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình hiến máu tình nguyện được triển khai tại tỉnh Ninh Bình trong tháng 11/2025, đồng thời là bước đi quan trọng trong việc mở rộng phạm vi hiến máu ra các tỉnh lân cận, từng bước hiện thực hóa nhiệm vụ, chức năng vùng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 201 ngày 27/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại điểm hiến máu xã Yên Đồng, chương trình đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương và thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người dân tham gia hiến máu.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức tiếp nhận hơn 250 đơn vị máu đạt chuẩn, bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị tổ chức tiếp nhận máu từ người hiến tình nguyện tại xã Yên Đồng, tỉnh Ninh Bình.

Theo kế hoạch, các điểm hiến máu tiếp theo do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình tổ chức trong tháng 11/2025 gồm: xã Tân Ninh, xã Cổ Lễ và phường Đông A. Dự kiến tiếp nhận thêm khoảng 1.300 đơn vị máu từ các điểm hiến máu này.

Thuỳ Dung