Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện trước mùa mưa bão

Thời gian qua, Điện lực Thường Xuân đã tích cực phối hợp cùng với các xã Thường Xuân, Luận Thành, Tân Thành, Thắng Lộc, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Lương Sơn, Yên Nhân, Bát Mọt, Nguyệt Ấn... xử lý cây cối vi phạm hành lang an toàn lưới điện (HLATLĐ), đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa mưa bão.

Điện lực Thường Xuân cùng với lực lượng chức năng chặt tỉa cây có nguy cơ ảnh hưởng đến HLATLĐ.

Lương Sơn là xã có số lượng cây cối vi phạm HLATLĐ lớn, ảnh hưởng đến việc vận hành an toàn, thông suốt của hệ thống lưới điện. Trước tình hình này, Điện lực Thường Xuân đã phối hợp với xã Lương Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản quy định về HLATLĐ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các cuộc họp thôn, nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Bên cạnh đó, xã huy động lực lượng địa phương phối hợp cùng với đơn vị chức năng chặt, tỉa cây ảnh hưởng đến hệ thống đường dây với hơn 1.600 cây các loại như keo, bạch đàn, luồng, tre... được đốn hạ.

Ông Lê Công Thắng, thôn Ngọc Quang- một trong những hộ có số cây phải chặt, tỉa lớn của xã Lương Sơn, chia sẻ: “Được cán bộ xã và nhân viên điện lực Thường Xuân tuyên truyền, tôi đã hiểu được trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo HLATLĐ. Vì vậy, gia đình tôi đã cùng với lực lượng chức năng chặt, tỉa các loại cây có nguy cơ ảnh hưởng đến HLATLĐ. Dù việc chặt tỉa cây ảnh hưởng ít nhiều đến thu nhập nhưng gia đình tôi vẫn sẵn sàng phối hợp với ngành điện để bảo đảm nguồn điện an toàn, liên tục cho cộng đồng”.

Ông Lê Hữu Hùng, Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Lương Sơn chia sẻ: “Công tác bảo đảm HLATLĐ là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của ngành điện và cấp ủy, chính quyền địa phương. Thời gian qua, xã Lương Sơn đã phối hợp chặt chẽ với Điện lực Thường Xuân triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, vận động thiết thực như phát tờ rơi, truyền thông trực tiếp tại các buổi họp thôn và qua hệ thống loa phát thanh cơ sở. Nhờ sự đồng thuận cao từ phía người dân, công tác giải phóng HLATLĐ trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, xã Lương Sơn cùng với Điện lực Thường Xuân đã chặt, tỉa được gần 1.600 cây ảnh hưởng đến HLATLĐ, góp phần đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục trên địa bàn”.

Về phía ngành điện, cùng với công tác tuyên truyền, Điện lực Thường Xuân đã thường xuyên kiểm tra, lắp đặt hệ thống biển báo, biển cấm theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để bảo vệ HLATLĐ. Đồng thời, đơn vị đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương ra quân phát dọn, chặt, tỉa các cây ảnh hưởng đến hành lang lưới điện. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã chặt tỉa gần 5.000 cây xanh các loại, kết hợp tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ an toàn hệ thống điện, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia.

Ông Trịnh Thanh Hải, Trưởng Điện lực Thường Xuân cho biết: “Để bảo đảm nguồn điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh trong mùa mưa bão năm 2026, thời gian tới, Điện lực Thường Xuân tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân. Song song với đó, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm HLATLĐ”.

Bài và ảnh: Xuân Anh