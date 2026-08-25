Bảo vệ an toàn các lồng nuôi cá trong mùa mưa bão

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão, tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương triển khai hàng loạt biện pháp đồng bộ nhằm bảo vệ an toàn cho hàng nghìn lồng nuôi cá trên các sông, lòng hồ thủy điện và khu vực ven biển. Việc chủ động phòng, chống thiên tai không chỉ giúp người dân giảm thiểu rủi ro thiệt hại tài sản mà còn góp phần ổn định nguồn cung thủy sản cho thị trường trong những tháng cuối năm.

Người dân xã Cẩm Thạch di dời các lồng nuôi cá tới nơi an toàn trước diễn biến phức tạp của thời tiết.

Xã Tiên Trang hiện có 22 hộ dân tham gia nuôi khoảng 320 lồng cá trên nguồn nước tại cửa sông và trên biển. Để gia tăng giá trị kinh tế, người dân địa phương đã đầu tư lồng bè kiên cố, chủ động ứng dụng kỹ thuật mới để nuôi thả các loại cá như: mú, chẽm, vược... Tuy nhiên, trước nguy cơ ảnh hưởng của thiên tai, trước và trong mùa mưa bão, UBND xã Tiên Trang đã tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nuôi có biện pháp ứng phó để bảo vệ tài sản và phát triển nghề nuôi bền vững.

Ông Lê Văn Lành, Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Tiên Trang, cho biết: “Địa phương đã khuyến cáo người nuôi khẩn trương thu hoạch toàn bộ hoặc tỉa bớt cá đạt kích cỡ thương phẩm trước khi cao điểm mùa bão lũ bắt đầu. Đối với cá chưa đạt kích cỡ thu hoạch, người dân được hướng dẫn di chuyển lồng bè vào những khu vực kín gió, dòng chảy nhẹ; kiểm tra và thay thế ngay các mắt lưới, cọc neo bị mục. Đồng thời, bổ sung Vitamin C, men tiêu hóa vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho đối tượng nuôi. Khi xảy ra mưa lớn, bà con được khuyên giảm hoặc ngừng cho ăn hoàn toàn để tránh làm ô nhiễm môi trường nước”.

Những năm gần đây, người dân các xã miền núi của tỉnh cũng phát triển hơn 1.700 lồng nuôi cá lăng, diêu hồng, ngạnh... trên các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, sông để nâng cao thu nhập. Thời điểm hiện tại, khi mùa mưa lũ đang cận kề cũng là mùa thu hoạch và cận thu hoạch của các lồng cá. Tại xã Cẩm Thạch, nơi người dân nuôi cá lồng trên sông Mã từng chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, bởi vậy công tác chuẩn bị, ứng phó được triển khai thực hiện rất quyết liệt. Người dân được UBND xã hướng dẫn tiến hành gia cố lại hệ thống phao nâng, dây neo và khung lồng nuôi cá. Nhiều hộ chủ động di dời lồng nuôi từ những khu vực lòng sông hẹp, nước chảy xiết về các eo ngách kín gió, tránh các dòng chảy mạnh. Đối với những lồng cá đã đạt kích cỡ thương phẩm, người dân được khuyến cáo thu hoạch sớm để thu hồi vốn, tránh tình trạng “trắng tay” nếu lũ lớn đột ngột tràn về.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Thanh Hóa hiện có 5.740 lồng nuôi cá. Trong đó, có 2.086 ô, lồng nuôi cá nước ngọt và 3.654 ô lồng nuôi cá biển. Nghề nuôi cá lồng đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của hàng nghìn hộ dân ở các địa phương. Tuy nhiên, phần lớn lồng nuôi được người dân làm bằng vật liệu sẵn có tại địa phương, như tre, nứa, luồng... nên nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão là rất cao.

Để ứng phó với bất thường của thời tiết và bảo đảm tài sản cho người nuôi, ngay từ đầu tháng 6/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn gửi các địa phương rà soát toàn bộ diện tích nuôi trồng; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn bà con gia cố lại hệ thống lồng bè, dây neo, phao nổi nhằm bảo đảm khả năng chịu lực khi mưa lũ tràn về. UBND các xã, phường cần khuyến cáo người dân thu hoạch diện tích nuôi đạt kích cỡ thương phẩm; chăm sóc, tăng sức đề kháng cho diện tích nuôi chưa đạt kích cỡ thu hoạch. Đồng thời, các hộ nuôi cần chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng như phao cứu sinh, dây neo, máy phát điện, máy sục khí... và thường xuyên liên hệ với cán bộ kỹ thuật thủy sản, khuyến nông địa phương để có những biện pháp xử lý phù hợp khi có sự cố mưa, bão, lũ xảy ra.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu gia cố neo giằng, di dời vị trí cho đến kỹ thuật chăm sóc của chính quyền địa phương và người dân làm nghề nuôi cá lồng được kỳ vọng sẽ hạn chế tối đa thiệt hại, đảm bảo an toàn cho hạ tầng nuôi trồng và giữ vững nguồn thu nhập ổn định cho người dân, nhất là khi mùa mưa, bão đang cận kề.

Bài và ảnh: Thanh Hòa